Три признака того, что вместо Covid-19 у вас простуда

Различение признаков простуды и Covid-19 может показаться сложной задачей, но доктор Сара Джарвис (Великобритания) констатирует: есть несколько маркеров, помогающих точнее диагностировать ОРВИ. Рекомендации медика со ссылкой на издание Express опубликовал портал MedikForum.ru.

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Специалист соглашается: симптомы простуды и Covid-19 легко спутать. Оба заболевания очень заразны, начинаются в верхних дыхательных путях и могут передаваться через воздух или от прикосновения к поверхностям. Также они имеют схожие физические симптомы — повышение температуры, ломота в теле, головная боль, кашель.

Эксперт сообщает: существует три признака, которые могут "подсказать", что у заболевшего человека вместо Covid-19 простуда. "Насморк, заложенный нос или боль в горле при Covid-19 встречаются редко — это в первую очередь симптомы ОРВИ", — пояснила доктор Джарвис.

Врач уточнила, что наличие этих трех признаков при отсутствии высокой температуры, длительных периодов непрерывного кашля, потери обоняния наиболее точно указывает на простуду, а не на ковид. "У большинства людей, заболевающих Covid-19, развивается хотя бы один из данных симптомов — жар, кашель, аносмия", — подчеркнула британский ученый.

Джарвис констатировала, что среднее время развития симптомов Covid-19 составляет 5 дней после контакта с вирусом. В некоторых случаях это происходит за 2 дня, но также может занимать до 12 дней. Многие заболевшие Covid-19 также испытывают сильную усталость и проблемы с дыханием, которые "гораздо реже встречаются при простуде", дополнила она

"В случае ОРВИ признаки инфекции могут появиться через 2-3 дня после заражения, длятся они всего несколько дней и обычно менее выражены, чем при коронавирусе. В целом заложенность носа, чихание и насморк более типичны для простуды, но если они не начнут идти на убыль в течение нескольких дней или состояние будет ухудшаться, следует обязательно обратиться к врачам и выполнить тест на Covid", — дала совет эксперт.

Напоследок для укрепления иммунной системы доктор Джарвис посоветовала употребление в пищу больше фруктов и овощей, обеспечивающих организм витамином С и антиоксидантами, использовать добавки с витамином D и цинком.