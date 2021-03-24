Три продукта, которые ни в коем случае нельзя есть перед сном

Ночь — это особое время суток, когда все системы организма отдыхают. Однако некоторые люди не понимают этого и стараются употребить перед сном как можно больше еды. Все это приводит к тому, что пищеварительная система испытывает сильную нагрузку, а результатом этого становятся различные заболевания, пишет МедикФорум.

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Шоколад

Специалистам с недавних пор удалось достучаться до людей, чтобы они перестали пить кофе на ночь, поскольку напиток является сильным раздражителем нервной системы и вызывает проблемы со сном. Помимо этого кофе оказывает нагрузку на сердечно сосудистую систему. Однако многие продолжают употреблять перед сном шоколад, забывая, что он тоже содержит большое количество кофеина.

Острая еда

Любители остроты хорошо знают, что слишком пикантные блюда лучше не есть за несколько часов до еды, поскольку это может привести к сильной изжоге, эффект которой только усиливается, если человек находится в горизонтальном положении. Однако у острой пищи есть еще один побочный эффект — она богата на гистамины, которые делают человека более бодрым и мешают ночному отдыху.

Диетическое мясо

Даже люди, придерживающиеся здорового питания, уверены, что на ночь можно себе позволить съесть немного нежирного мяса, такого как курица или индейка. Но и этого лучше делать не стоит. Так советуют диетологи, поскольку белок, содержащийся в мясе, способствует высвобождению энергии.