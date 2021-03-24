Три продукта, которые ни в коем случае нельзя есть перед сном
Foto: Shutterstock

Ночь — это особое время суток, когда все системы организма отдыхают. Однако некоторые люди не понимают этого и стараются употребить перед сном как можно больше еды. Все это приводит к тому, что пищеварительная система испытывает сильную нагрузку, а результатом этого становятся различные заболевания, пишет МедикФорум.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Шоколад

Специалистам с недавних пор удалось достучаться до людей, чтобы они перестали пить кофе на ночь, поскольку напиток является сильным раздражителем нервной системы и вызывает проблемы со сном. Помимо этого кофе оказывает нагрузку на сердечно сосудистую систему. Однако многие продолжают употреблять перед сном шоколад, забывая, что он тоже содержит большое количество кофеина.

Острая еда

Любители остроты хорошо знают, что слишком пикантные блюда лучше не есть за несколько часов до еды, поскольку это может привести к сильной изжоге, эффект которой только усиливается, если человек находится в горизонтальном положении. Однако у острой пищи есть еще один побочный эффект — она богата на гистамины, которые делают человека более бодрым и мешают ночному отдыху.

Диетическое мясо

Даже люди, придерживающиеся здорового питания, уверены, что на ночь можно себе позволить съесть немного нежирного мяса, такого как курица или индейка. Но и этого лучше делать не стоит. Так советуют диетологи, поскольку белок, содержащийся в мясе, способствует высвобождению энергии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Здоровье Питание Сон
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США

От владельца

Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
250€
Baložu iela, Āgenskalns, Rīga,
1 110€
Truči, Ķeguma nov.,
350 000€
Krasta iela, Bauskas nov.,
275 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
400€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Zālīša iela, Teika, Rīga,
129 947€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
290€
Volguntes iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
320€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Valkas nov.,
48 000€
Jūras iela, Carnikavas nov.,
168 000€
Zalves iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
850€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
215 000€
Sergeja Eizenšteina iela, Mežciems, Rīga,
50 000€
Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
90 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
78 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Piekrastes iela, Asari, Jūrmala,
268 000€
VEF Baloži, Olaines nov.,
980€
Sīpeles iela, Mārupes nov.,
393 393€
Mežvairogu ceļš, Ādažu nov.,
800€