Четырехлетний Эзра победил лейкемию — из Детской больницы, где он провел восемь месяцев, его выписали в марте этого года. Его родители — музыканты Мара Упмане-Холштейне, солистка латвийской поп-группы Astro'n'out, и Янис Холштейнис-Умпанис, выступающий под псевдонимом Goran Gora. Мара рассказала DELFI о том, благодаря чему болезнь удалось обнаружить быстро и как проходило лечение, а также о сложностях, с которыми семья столкнулась, живя между больницей и домом.

В 2020 году в стационаре Детской клинической университетской больницы находились и получали лечение и уход 270 детей с онкологическими диагнозами, а еще 264 находились в дневном стационаре, говорит представитель больницы Аманда Бока. В стационаре дети находятся дольше одного дня, проходя длительное лечение, а в дневном стационаре пациенты посещают процедуры, которые занимают не более одного дня (но в целом лечение, конечно, может быть длительным). 44 ребенка получали лечение как в обычном стационаре, так и в дневном.

Эзра был одним из трехсот детей, которым пришлось столкнуться с этим диагнозом. Я побеседовала с Марой удаленно, и во время разговора у нее наворачивались слезы — когда она вспоминала процесс лечения и то, как семье было эмоционально сложно это выдержать.