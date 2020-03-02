"У меня вырезали матку, и я узнала об этом только через 11 лет"

Бонгекиле Мсиби — одна из 48 женщин, которых без их согласия подвергли стерилизации в государственных больницах ЮАР. Это выяснила комиссия по гендерному равенству. Бонгекиле рассказала о том, что с ней случилось, корреспонденту Би-би-си Клэр Спенсер.

"Я очнулась после родов, посмотрела на свой живот и спросила: "Почему у меня весь живот бинтом замотан?". Меня это не очень тогда заботило, потому что я только что родила дочку. Она была крупным ребенком, поэтому мне сделали анестезию и кесарево. Мне было 17 лет, и через пять дней я вышла из больницы со здоровой дочкой на руках и огромным шрамом через весь живот.

Я узнала о том, что на самом деле со мной произошло, только спустя 11 лет. Все выяснилось, когда я стала пытаться снова забеременеть. Все эти годы я принимала противозачаточные таблетки, поэтому не удивлялась отсутствию менструаций. Но теперь я была обручена и хотела еще одного ребенка. И я пошла к врачу. Он меня осмотрел, посадил перед собой, принес мне воды и сказал, что у меня нет матки.

"Это было очень жестоко"

Я была просто в невменяемом состоянии и ничего не могла понять: ведь я же уже мать?!

Я поняла, что матку у меня, должно быть, вырезали, и единственным моментом, когда это могло произойти, были роды. Это очень жестоко — то, что они со мной сделали.

Я обратилась в газеты, потом в министерство здравоохранения, и в конце концов снова пришла в ту больницу, где рожала дочку, к тому врачу, который дежурил в день моих родов. Он не извинился. Он сказал, что стерилизовал меня, чтобы спасти мне жизнь. Я так и не поняла, от чего он пытался меня спасти. Никаких учетных записей в этой больнице не было.