У ребенка болит голова. Что нужно знать родителям?

В детском возрасте самым частым видом головной боли является мигрень без ауры. В отличие от взрослых, у детей такая мигрень длится более короткий период времени и обычно затрагивает обе стороны головы. В отдельных случаях перед головной болью могут наблюдаться предупреждающие симптомы, например, затуманенное зрение, странный вкус или запах, неустойчивость и т.д.

Говоря о мигренях у детей, следует отметить, что порой она выражается через боль в животе. Причиной хронических болей в животе у около 15% детей может быть абдоминальная мигрень (психогенная боль в животе) — сильные эпизодические боли в животе, которые могут комбинироваться с плохим душевным состоянием, рвотой и длиться от часа до трех дней. Существует тенденция, что с взрослением у таких детей появляется и головная мигрень. Но надо помнить, что диагноз "абдоминальная мигрень" ставится по исключающему принципу, то есть прежде всего нужно исключить другие причины болей в животе.

Когда стоит проконсультироваться с врачом?

К семейному врачу следует отправиться в том случае, когда появляются предостерегающие симптомы. Он оценит симптомы и в случае необходимости предложит провести углубленное обследование методами диагностики изображения (компьютерная томография, магнитный резонанс), анализа крови, электроэнцефалограммы и др.

Предостерегающие симптомы:

Боль менее 6 месяцев

Растерянность перед болью

Неврологическая очаговая симптоматика (например, слабость в конечностях, нечувствительность, двоение в глазах и т. д.)

Боль без ауры

Рвота

Головная боль, ассоциированная со сном

В семье нет анамнеза мигрени

Боль носит прогрессирующий характер

Острое, сильное начало боли

Изменение симптомов головной боли во времени

Более выраженная головная боль по утрам

Физическая нагрузка провоцирует боль

Головная боль в определенных позициях

Судороги

Симптомы системного заболевания (например, сыпь, боль в суставах, температура и т. д.)

Как помочь ребенку в случае острой головной боли?

Если боль длится не более 30 минут, то рекомендуется не применять обезболивающие медикаменты, а использовать для снижения боли другие методы — сон, прогулку, свежий воздух, спокойное времяпрепровождение и другие подобные методы.

Из медикаментов применяются нестероидные болеутоляющие средства, триптаны (специфические медикаменты, облегчающие приступ мигрени) парацетамол, антиэметики (медикаменты, предотвращающие тошноту и рвоту).

Следует избегать употребления барбитуратов, кофеина и наркотических обезболивающих средств.

Нужно обратить внимание на то, чтобы не было передозировки медикамента (не более 10 дней в месяц), поскольку их неконтролируемое использование может быстро превратить эпизодическую головную боль в хроническую.

Иногда, чтобы не принимать лекарства, молодежь старается уменьшить головную боль, употребляя подслащенные и кофеиносодержащие напитки. Однако следует понимать, что они носят очень краткосрочный эффект, поэтому ни в коем случае не стоит ими злоупотреблять.