У ребенка болит голова. Что нужно знать родителям?

Если ваш ребенок жалуется на головную боль, то это может как симптом какого-то заболевания, так и последствия стресса, неполноценного питания, сна и чрезмерного использования гаджетов. Подробнее разобраться в этом вопросе помогут невролог Сигне Шетлере и фармацевт Санита Траутмане.
Провоцировать головную боль могут многие факторы образа жизни, например, нагрузка в школе, конкретное время суток, запахи, смена погоды и т.д. Если меню ребенка состоит главным образом из продуктов быстрого питания, у которых низкая питательная ценность и много нездоровых добавок, головная боль может указывать на то, что организму чего-то не хватает. Поэтому первый шаг — это внести изменения в свой образ жизни.
Ограничение времени, проведенного у экранных гаджетов (не более 2 часов в сутки), также может оказаться важным шагом в лечении головной боли, особенно если их использование определено как провоцирующий фактор. Однако важно, чтобы родители также предлагали детям альтернативные варианты проведения свободного времени.
В детском возрасте самым частым видом головной боли является мигрень без ауры. В отличие от взрослых, у детей такая мигрень длится более короткий период времени и обычно затрагивает обе стороны головы. В отдельных случаях перед головной болью могут наблюдаться предупреждающие симптомы, например, затуманенное зрение, странный вкус или запах, неустойчивость и т.д.
Говоря о мигренях у детей, следует отметить, что порой она выражается через боль в животе. Причиной хронических болей в животе у около 15% детей может быть абдоминальная мигрень (психогенная боль в животе) — сильные эпизодические боли в животе, которые могут комбинироваться с плохим душевным состоянием, рвотой и длиться от часа до трех дней. Существует тенденция, что с взрослением у таких детей появляется и головная мигрень. Но надо помнить, что диагноз "абдоминальная мигрень" ставится по исключающему принципу, то есть прежде всего нужно исключить другие причины болей в животе.
Когда стоит проконсультироваться с врачом?
К семейному врачу следует отправиться в том случае, когда появляются предостерегающие симптомы. Он оценит симптомы и в случае необходимости предложит провести углубленное обследование методами диагностики изображения (компьютерная томография, магнитный резонанс), анализа крови, электроэнцефалограммы и др.
Предостерегающие симптомы:
- Боль менее 6 месяцев
- Растерянность перед болью
- Неврологическая очаговая симптоматика (например, слабость в конечностях, нечувствительность, двоение в глазах и т. д.)
- Боль без ауры
- Рвота
- Головная боль, ассоциированная со сном
- В семье нет анамнеза мигрени
- Боль носит прогрессирующий характер
- Острое, сильное начало боли
- Изменение симптомов головной боли во времени
- Более выраженная головная боль по утрам
- Физическая нагрузка провоцирует боль
- Головная боль в определенных позициях
- Судороги
- Симптомы системного заболевания (например, сыпь, боль в суставах, температура и т. д.)
Как помочь ребенку в случае острой головной боли?
Если боль длится не более 30 минут, то рекомендуется не применять обезболивающие медикаменты, а использовать для снижения боли другие методы — сон, прогулку, свежий воздух, спокойное времяпрепровождение и другие подобные методы.
Из медикаментов применяются нестероидные болеутоляющие средства, триптаны (специфические медикаменты, облегчающие приступ мигрени) парацетамол, антиэметики (медикаменты, предотвращающие тошноту и рвоту).
Следует избегать употребления барбитуратов, кофеина и наркотических обезболивающих средств.
Нужно обратить внимание на то, чтобы не было передозировки медикамента (не более 10 дней в месяц), поскольку их неконтролируемое использование может быстро превратить эпизодическую головную боль в хроническую.
Иногда, чтобы не принимать лекарства, молодежь старается уменьшить головную боль, употребляя подслащенные и кофеиносодержащие напитки. Однако следует понимать, что они носят очень краткосрочный эффект, поэтому ни в коем случае не стоит ими злоупотреблять.