Ученые назвали признак короткой человеческой жизни

Согласно новому исследованию ученых, опубликованному порталом Medicalxpress, существует признак, свидетельствующий, что человеческая жизнь будет относительно короткой, — это повышенное содержание железа в крови, пишет портал MedikForum.ru.

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"Большое количество железа в крови может сопутствовать проблемам со здоровьем и существенно сократить человеческую жизнь", — констатируют авторы научной работы из Гарвардской медицинской школы.

Железо является одним из важнейших минералов для поддержания жизни: оно используется телом для производства красных кровяных клеток, переносчиков кислорода. Специалисты отмечают, что для здорового функционирования организма важен баланс этого природного вещества — слишком низкий уровень железа чреват нарушениями работы иммунной системы, избыток может вызывать печеночную недостаточность.

Новый исследовательский проект, в котором были проанализированы сведения нескольких масштабных исследований, позволил ученым назвать повышенное содержание железа одним из признаков более короткой человеческой жизни.

"Люди, имеющие генетическую предрасположенность к слегка повышенным уровням железа в организме, в среднем живут гораздо меньше остальных", — сообщили исследователи.

С учетом этого факта они призвали не употреблять добавок, содержащих железо, без специального предписания врача.