Ученые назвали самый ранний симптом коронавируса, и это не потеря обоняния

Потерю обоняния эксперты всего мира называют самым неопровержимым доказательством инфицирования организма коронавирусом. Иногда к этому добавляется еще и потеря вкуса. Однако, как пишет МедикФорум, испанские ученые установили, что еще до того, как человек перестает ощущать какие-либо запахи, у него уже были симптомы, на которые он, как и многие другие, просто не обратил внимания.

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Перед потерей обоняния у больного Covid-19 начинаются неприятные ощущения в носу, сопровождающиеся сухостью и желанием почесать слизистую. Уже при них следует начинать бить тревогу и сдавать тест на коронавирус, считают исследователи. Свои выводы испанские ученые опубликовали на сайте препринтов medRxiv.

По статистике потерей обоняния Covid-19 сопровождается в 80% заражения. К этому стоит добавить высокую несбиваемую температуру, кашель и слабость с тяжестью в груди. Чуть реже случается потеря вкуса.

При этом обоняние и вкус могут вернуться через несколько дней, а могут и спустя несколько месяцев. Известен случай, когда пациент после коронавируса уже восемь месяцев после Covid-19 не чувствует ни того, ни другого. Это приносит ему массу неудобств.

Мало того, что он не получает удовольствия от пищи, так еще и несколько раз чуть не погиб, надышавшись химикатов и дыма при пожаре, которые просто не почувствовал.