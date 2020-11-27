Ученые назвали самый ранний симптом коронавируса, и это не потеря обоняния
Foto: PantherMedia/Scanpix

Потерю обоняния эксперты всего мира называют самым неопровержимым доказательством инфицирования организма коронавирусом. Иногда к этому добавляется еще и потеря вкуса. Однако, как пишет МедикФорум, испанские ученые установили, что еще до того, как человек перестает ощущать какие-либо запахи, у него уже были симптомы, на которые он, как и многие другие, просто не обратил внимания.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Перед потерей обоняния у больного Covid-19 начинаются неприятные ощущения в носу, сопровождающиеся сухостью и желанием почесать слизистую. Уже при них следует начинать бить тревогу и сдавать тест на коронавирус, считают исследователи. Свои выводы испанские ученые опубликовали на сайте препринтов medRxiv.

По статистике потерей обоняния Covid-19 сопровождается в 80% заражения. К этому стоит добавить высокую несбиваемую температуру, кашель и слабость с тяжестью в груди. Чуть реже случается потеря вкуса.

При этом обоняние и вкус могут вернуться через несколько дней, а могут и спустя несколько месяцев. Известен случай, когда пациент после коронавируса уже восемь месяцев после Covid-19 не чувствует ни того, ни другого. Это приносит ему массу неудобств.

Мало того, что он не получает удовольствия от пищи, так еще и несколько раз чуть не погиб, надышавшись химикатов и дыма при пожаре, которые просто не почувствовал.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

Source

DELFI Woman

Tags

Коронавирус Здоровье Симптомы
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt в Латвии празднует трехлетие!