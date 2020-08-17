Ученые назвали ткань, которая способна защитить вас от коронавируса

Как передает портал MEDdaily со ссылкой на "Известия", канадское Агентство общественного здравоохранения и Университет Манитобы выпустили заявление: одежда и маски из хлопка предотвратят попадание SARS-CoV-2 на кожу и слизистые. Исследование показало, что вирус распадается на этой ткани менее чем за сутки, даже без специальной обработки.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Был проведен эксперимент, который позволил проанализировать стабильность SARS-CoV-2 на экспериментально загрязненных средствах индивидуальной защиты (СИЗ). Вирус поместили на восемь разных материалов: нитриловые перчатки, усиленные химически стойкие перчатки, респираторные маски N-95 и N-100, Tyvek (особый легкий и прочный нетканый материал), пластик, хлопок и нержавеющую сталь. Наблюдения продолжались три недели. Выяснилось: при нанесении на ткань из 100%-го хлопка вирус деградировал менее чем за сутки до невыявляемых значений.

Известно, что хлопок медленно сохнет, так как обладает высокой гигроскопичностью, а коронавирус боится влаги. Продолжительность нахождения вируса на поверхности (скорость высыхания капель с вирусом) зависит, в том числе, от пористости материала и от того, насколько капли подвержены воздействию окружающей среды, включая солнце.

Комментирует директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.М. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев: "Хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская. Это происходит не столько за счет разрушения вируса, сколько за счет задержания микроскопических капель жидкости, с которыми распространяется вирус".

"Если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать условно COVID-безопасной. Исследовать различные ткани важно: сейчас необходимо понимать, в каких условиях вирус выживает и гибнет быстрее всего", — комментирует ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.