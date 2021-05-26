Ученые предсказали максимальную продолжительность человеческий жизни
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Люди никогда не смогут жить дольше 150 лет, утверждают ученые, разработавшие приложение для прогнозирования максимальной продолжительности жизни. Об этом со ссылкой на Daily Mail пишет портал InoPressa.

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Два ключевых параметра

Эксперты в области биологии и биофизики предоставили системе искусственного интеллекта огромное количество ДНК и медицинских данных о сотнях тысяч добровольцев из Великобритании и США. Это позволило им разработать приложение для iPhone на базе искусственного интеллекта, которое с помощью простого ввода данных пользователем может точно оценить скорость биологического старения и максимальную продолжительность жизни, говорится в статье.

В рамках исследования больших данных они обнаружили, что существуют два ключевых параметра, ответственных за продолжительность жизни человека, оба из которых охватывают факторы образа жизни и реакции нашего организма.

Первый фактор — это наш биологический возраст, связанный со стрессом, образом жизни и болезнями, а второй — устойчивость, отражающая, насколько быстро первый фактор возвращается в норму. Это позволило команде определить, что максимальная продолжительность жизни человека составляет 150 лет, что почти вдвое превышает текущую среднюю продолжительность жизни в Великобритании, составляющую 81 год.

"Это открытие основано на изучении образцов крови из двух различных продольных исследований ДНК, проанализированных командой Gero, биотехнологической компании из Сингапура, и Комплексного онкологического центра Roswell Park в Буффало, штат Нью-Йорк. Исследователи использовали инструмент, называемый DOSI (dynamic organism state indicator — индикатор динамического состояния организма), который учитывает факторы возраста, болезней и образа жизни, чтобы определить, насколько устойчиво наше тело, в том числе его способность восстанавливаться после травм или болезней", — пишет издание.

Как пояснил доктор Тим Пырков из Gero, первый автор исследования, расчеты указывают "на полную потерю устойчивости человеческого тела, то есть способности к восстановлению, в возрасте от 120 до 150 лет".

Эликсир молодости

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, также включало данные о количестве шагов, совершаемых примерно 4500 взрослыми в США.

Считается, что стареющие клетки — или клетки-зомби — являются ключом к "эликсиру молодости", поскольку они "живы, но не функционируют". Эти клетки связывают со всем — от артрита до болезни Альцгеймера.

На протяжении большей части известной истории человечества средняя продолжительность жизни составляла от 20 до 40 лет.

Сегодня в Великобритании она составляет около 80 лет, а в США около 78 лет.

Улучшение питания, чистая вода, улучшение санитарных условий и применение медицинских достижений сыграли ключевую роль в значительном увеличении нашей средней продолжительности жизни. Эксперты считают, что в будущем генетические манипуляции, ограничение калорий и лекарства смогут значительно продлить жизнь. Однако анализ DOSI указывает на жесткие ограничения того, насколько.

Анализ показал, что колебания DOSI увеличиваются с возрастом из-за увеличения времени восстановления, и доктор Пырков использовал это, чтобы выяснить, как долго мы можем продолжать функционировать. Результат разочарует некоторых исследователей долголетия — которые утверждали, что можно жить до 1000. Было установлено, что ограничение составляет около 150 лет. Причем снижение устойчивости наблюдалось даже у тех, кто не страдает серьезными хроническими заболеваниями, что приводит к увеличению диапазона колебаний, сообщает Daily Mail.

"По мере старения требуется все больше и больше времени для восстановления после нарушения, и в среднем мы проводим все меньше и меньше времени в состоянии, близком к оптимальному физиологическому", — отметил доктор Пырков.

"Прогнозируемое ослабление наиболее здоровых людей, стареющих "наиболее успешно", проливает свет на то, почему максимальная продолжительность жизни ограничена. Но это открывает двери для новых методов лечения и клинических испытаний. Предотвращение или лечение болезней не увеличит продолжительность жизни, но в будущем могут появиться новые виды терапии", — подчеркнул он.

Соавтор исследования, профессор Андрей Гудков из Roswell Park в США, сказал, что это новое исследование является "концептуальным прорывом". "Оно определяет и разделяет роли фундаментальных факторов долголетия человека — старения, определяемого как прогрессирующая потеря устойчивости, и возрастных заболеваний. Это объясняет, почему даже самая эффективная профилактика и лечение возрастных заболеваний может улучшить только среднюю, но не максимальную продолжительность жизни, пока не будут разработаны настоящие методы терапии старения", — говорит он.

Брайан Кеннеди, физиолог из Национального университета Сингапура, который не участвовал в исследовании, отмечает, что это исследование поможет врачам понять пределы долголетия. "Что еще более важно, исследование может помочь преодолеть растущий разрыв между здоровьем и продолжительностью жизни, который продолжает увеличиваться в большинстве развивающихся стран", — подчеркивает физиолог.

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