Ученые предсказали максимальную продолжительность человеческий жизни

Люди никогда не смогут жить дольше 150 лет, утверждают ученые, разработавшие приложение для прогнозирования максимальной продолжительности жизни. Об этом со ссылкой на Daily Mail пишет портал InoPressa.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Два ключевых параметра



Эксперты в области биологии и биофизики предоставили системе искусственного интеллекта огромное количество ДНК и медицинских данных о сотнях тысяч добровольцев из Великобритании и США. Это позволило им разработать приложение для iPhone на базе искусственного интеллекта, которое с помощью простого ввода данных пользователем может точно оценить скорость биологического старения и максимальную продолжительность жизни, говорится в статье.

В рамках исследования больших данных они обнаружили, что существуют два ключевых параметра, ответственных за продолжительность жизни человека, оба из которых охватывают факторы образа жизни и реакции нашего организма.

Первый фактор — это наш биологический возраст, связанный со стрессом, образом жизни и болезнями, а второй — устойчивость, отражающая, насколько быстро первый фактор возвращается в норму. Это позволило команде определить, что максимальная продолжительность жизни человека составляет 150 лет, что почти вдвое превышает текущую среднюю продолжительность жизни в Великобритании, составляющую 81 год.

"Это открытие основано на изучении образцов крови из двух различных продольных исследований ДНК, проанализированных командой Gero, биотехнологической компании из Сингапура, и Комплексного онкологического центра Roswell Park в Буффало, штат Нью-Йорк. Исследователи использовали инструмент, называемый DOSI (dynamic organism state indicator — индикатор динамического состояния организма), который учитывает факторы возраста, болезней и образа жизни, чтобы определить, насколько устойчиво наше тело, в том числе его способность восстанавливаться после травм или болезней", — пишет издание.

Как пояснил доктор Тим Пырков из Gero, первый автор исследования, расчеты указывают "на полную потерю устойчивости человеческого тела, то есть способности к восстановлению, в возрасте от 120 до 150 лет".

Эликсир молодости



Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, также включало данные о количестве шагов, совершаемых примерно 4500 взрослыми в США.

Считается, что стареющие клетки — или клетки-зомби — являются ключом к "эликсиру молодости", поскольку они "живы, но не функционируют". Эти клетки связывают со всем — от артрита до болезни Альцгеймера.