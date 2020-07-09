Ученые придумали "умную футболку", которая сможет диагностировать менопаузу

Высокотехнологичная футболка с встроенными датчиками облегчит диагностику менопаузы, пишет портал MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail. Ее нужно носить круглосуточно, чтобы зафиксировать изменения температуры и потливость, вызванную приливами.

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Точность измерений гарантирует тот факт, что сенсоры температуры и влажности располагаются максимально близко к коже в районе подмышек, живота и верхней части спины и снимают показания каждые 30 секунд.

Собранная информация передается на компьютер врача через Bluetooth-канал. Топ был успешно протестирован на восьми женщинах среднего возраста, которые испытывали приливы в течение трех лет, но не получили диагноз "менопауза".

Разработчики футболки — сотрудники Университета Гуанчжоу — сетуют на то, что нередко врачи испытывают сложности с диагностикой менопаузы. Порой уходит несколько лет на постановку диагноза, так как характерные симптомы соотносят с набором веса или образом жизни в целом.

Средний возраст прихода менопаузы составляет 51 год, но некоторые женщины страдают от симптомов уже в 45 лет.

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Диагноз обычно основывается на возрасте и наличии или отсутствии менструации за последний год.

Также возможно проведение анализа крови на фолликулостимулирующий гормон (показывает функцию яичников).