Ученые рассказали о пользе какао для ума

Вещества, содержащиеся в какао, позволяют увеличить снабжение мозга кислородом и повысить скорость решения сложных заданий, сообщают британские исследователи. Однако если мозг и так работает достаточно хорошо, то такой "допинг" будет бесполезен.

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Чашка какао может улучшить когнитивные функции, считают исследователи из Бирмингемского университета. Свой эксперимент они описали в статье в журнале Scientific Reports.

Предыдущие исследования показали, что употребление в пищу продуктов, богатых флаванолами, может благотворно влиять на сосудистые функции. Теперь же исследователям удалось впервые подтвердить их пользу для сосудистых функций мозга и когнитивной деятельности у молодых здоровых взрослых.

"Флаванолы — это маленькие молекулы, которые содержатся во многих фруктах и овощах, а также в какао, — говорит Катарина Рендейро, ведущий автор исследования. — Они придают фруктам и овощам яркие цвета, и, как известно, способствуют улучшению сосудистой функции. Мы хотели узнать, приносят ли флаванолы пользу сосудистой системе мозга и может ли это положительно влиять на когнитивные функции".

Команда отобрала 18 некурящих взрослых без болезней мозга, сердца, сосудов и дыхательных путей. Ученые провели два испытания, перед одним из которых угостили добровольцев какао с высоким содержанием флаванолов, а перед другим — с пониженным. Тест проводился двойным слепым методом — ни участники, ни исследователи не знали, какой какао кому достался.

В самом начале эксперимента, а также примерно через два часа после потребления какао участникам пришлось подышать воздухом с 5%-м содержанием углекислого газа — это примерно в 100 раз превышает его нормальную концентрацию в атмосфере. Исследователи поясняют, что это стандартный метод проверки сосудов головного мозга, чтобы определить, насколько хорошо они работают. Обычно организм реагирует притоком крови в мозг, что снабжает его кислородом и позволяет выводить углекислый газ.

С помощью функциональной спектроскопии ближнего ИК-диапазона — метода, использующего свет для фиксации изменений в притоке крови к мозгу — команда измеряла насыщение кислородом фронтальной коры головного мозга — области, которая играет ключевую роль в планировании, регулировании поведения и принятии решений. "Это позволяет измерить, насколько хорошо мозг защищается от избытка углекислого газа", — уточняют исследователи.

Затем испытуемые должны были выполнить несколько заданий для проверки когнитивных функций — например, читать названия цветов, набранные шрифтом другого цвета (слово "красный", набранное синим, и т. п.).

У большинства участников наблюдалось более выраженное оксигенирование мозга после воздействия какао с высоким содержанием флаванолов, сообщают авторы работы. "Уровень максимальной оксигенации был более чем в три раза выше при потреблении какао с высоким содержанием флаванола по сравнению с какао с низким содержанием флаванола, а реакция наступала примерно на одну минуту быстрее", — говорит Рендейро.

Также после какао с высоким содержанием флаванолов участники лучше справлялись с заданиями, выполняя их на 11% быстрее. Однако разница наблюдалась только при выполнении наиболее сложных заданий — с простыми участники справлялись одинаково хорошо независимо от того, какой какао пили.

У четверых испытуемых, однако, потребление флаванолов не привело ни к какому эффекту. "Поскольку эти четыре участника уже имели самую высокую оксигенацию до потребления какао, это может показывать, что некоторым людям такое "улучшение" не нужно, — полагает Рендейро. — В целом, результаты свидетельствуют, что улучшение сосудистой активности после воздействия флаванолов связано с улучшением когнитивных функций".

Также работоспособность можно повысить с помощью напитков с женьшенем, считает психолог Ирина Хвингия. "Действие женьшеня более продолжительное, чем у кофеина. Достаточно двух-трех капель настойки на стакан воды два раза в день, чтобы достаточно долго поддерживать работоспособность", — рассказала Хвингия.

Кроме того, положительное влияние на работу мозга оказывают напитки из фруктов и ягод.Хвингия отметила, что на работоспособность влияют не только здоровые напитки и что их действие само по себе не будет достаточным. Так, необходимо здорово питаться и периодически устраивать комплексную "подпитку мозга", например играть в игры с близкими людьми на скорость и реакцию.