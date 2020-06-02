Ученые: сахар — двигатель онкологических заболеваний

Чтобы размножаться максимально быстро, раковые клетки используют гликолиз (окисление глюкозы — один из самых древних в природе способов получения энергии). Как пишет портал MEDdaily со ссылкой на Medical Express, Университет Саутгемптона пролил свет на поведение раковых клеток.

На примере модели рака молочной железы ученые смогли выявить гликолитическую стрессовую реакцию с участием гена p53. Этот ген несет с собой схему белка р53.

Данный белок играет важную роль, контролируя деление и гибель клеток. Мутации в p53 позволяют раковым клеткам расти и распространяться.

Так называемый аэробный гликолиз является отличительным признаком раковых клеток, который обычно вызывается мутациями в онкогенах и генах, подавляющих опухоли.

Ученые установили, что белок p53 регулируется аэробным гликолизом.