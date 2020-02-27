Ученые советуют женщинам не пить коровье молоко, чтобы защитить себя от рака груди

Университет Лома Линда исследовал образ жизни, рацион и состояние здоровья около 53000 американок за 8 лет. Их средний возраст составлял 57 лет. Первично у участниц не было рака, однако за время наблюдений рак груди выявили более чем у 1000 женщин. Об этом со ссылкой на "Новости Mail.RU" пишет портал MEDdaily.

По словам ученых, чем больше было натурального коровьего молока в ежедневном рационе женщины, тем выше оказывался риск развития рака груди. Так, у женщин, выпивающих от четверти до трети чашки молока в день, риск рака был повышен на 30%, у выпивающих чашку молока в день — на 50%, а две-три чашки молока в день — на 70–80%.

Сыр, йогурт и прочие молочные продукты на риск не влияли.

Соевое молоко и прочие заменители коровьего молока риск также не повышали.

Исходя из этого, ученые призывают перейти на растительные замены коровьего молока, хотя бы частично.

Специалисты объясняют выявленную связь гормональным воздействием. Вероятно, гормоны, которые выделяются организмом животных при лактации и присутствуют в коровьем молоке, способствуют развитию онкологического заболевания.