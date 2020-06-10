Ученые выяснили, какая группа крови меньше подвержена коронавирусу

Люди с первой группой крови меньше рискуют заразиться коронавирусом, выяснили американские исследователи. Это связано с особенностями генома, которые еще предстоит изучить.

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Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18% меньше, чем обладатели других групп крови. Работа еще не прошла рецензирование и не публиковалась в научном журнале, ознакомиться с ней можно на сайте компании.

Как сообщила генеральный директор 23andMe Энн Войчицки, она и коллеги обратили внимание на различия в симптомах и тяжести протекания COVID-19 у разных людей. Им стало интересно, влияет ли на симптомы генетическая составляющая. Чтобы узнать больше, специалисты компании опросили около 750 тыс. клиентов, 10 тыс. из которых заразились коронавирусом. "Поскольку различия довольно малы, для изучения разницы между группами необходима очень большая выборка", — поясняют авторы работы.

После поправок на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9-18% меньше подвержены заражению Covid-19.

Всего среди обладателей первой группы от коронавируса пострадали 1,3%. Среди обладателей второй группы крови заразились 1,4%, третьей и четвертой — 1,5%.

Также специалисты проанализировали случаи заражений среди людей, подверженных повышенному риску контакта с вирусом, — например медработников. Среди этой части опрошенных инфицированы оказались 3,2% людей с первой группой крови, 3,9% — со второй, 4% — с третьей и 4,1% — с четвертой. Здесь люди с первой группой крови рисковали пострадать от коронавируса на 13-26% меньше.

Авторы работы уточнили, что защитный эффект работает и для положительного, и для отрицательного резус-фактора, хотя более ранние работы показывали, что это справедливо лишь в случае положительного резус-фактора.

Исследователи выявили вариант гена АВО, отвечающего за образование той или иной группы крови, который оказался связан с пониженным риском заражения.

Сейчас они набирают новую группу испытуемых, чтобы подробнее изучить это явление. "Исследование и поиск добровольцев продолжаются. Мы надеемся, что сможем использовать нашу исследовательскую платформу для лучшего понимания различий в том, как организм людей реагирует на вирус, — делятся специалисты. — В конечном итоге мы надеемся опубликовать результаты наших исследований, чтобы предоставить научному сообществу более глубокое понимание Covid-19".

Исследователи опирались на более ранние работы, посвященные связи коронавируса и групп крови. Так, китайские ученые еще в марте сообщили о повышенной уязвимости для инфекции обладателей второй группы крови. Изучение коронавирусных пациентов больниц показало, что 25,8% из них имели первую группу крови, 37,75% — вторую, 26,42% были обладателями третьей группы крови, а еще 10,03% — четвертой.

Возможно, это связано с мутациями, которые повышают свертываемость крови второй группы — коронавирус приводит к повышенному тромбообразованию, что может быть особенно опасно для людей со второй группой крови.

Позже команда из Италии и Испании выявила "защитный" эффект первой группы крови и подчеркнула его связь с геномом.

Эти работы послужили толчком для более подробного изучения связи групп крови и генетических особенностей с риском заражения коронавирусом и тяжестью симптомов COVID-19.

Ранее на повышенную уязвимость обладателей второй группы крови к коронавирусу обратила внимание глава ФМБА Вероника Скворцова. "Интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе и который абсолютно подтвержден в центрах ФМБА. Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая, в большом отрыве от других групп крови <…> На втором месте — первая и третья. И реже всего действительно редкая группа — четвертая", — отметила она во время пресс-конференции.