Ученые выяснили, почему дети легче переносят Covid-19

Дети переносят Covid-19 легче взрослых из-за особенностей организма — их иммунитет в отличие от взрослых больше "заточен" под борьбу с незнакомыми патогенами, выяснили ученые из США. На эффективности вакцины эта разница сказаться не должна, считают они.

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Дети переносят Covid-19 легче взрослых благодаря особенностям иммунной системы, выяснили американские ученые из Колумбийского университета. Она лучше справляется с новыми патогенами, чем иммунитет взрослых людей. Исследование было опубликовано в журнале Nature Immunology.

Дети страдают от Covid-19 меньше взрослых — на это ученые и врачи обратили внимание еще в самом начале пандемии. Дети заражались реже, а болезнь протекала с более мягкими симптомами и давала меньше осложнений. Однако причина этого была не ясна до конца.

"У детей болезнь длится намного меньше и не наносит такого вреда, как взрослым, — говорит профессор Маттео Поротто, специалист в области вирусного патогенеза. — Дети избавляются от вируса более эффективно, чем взрослые, и им не нужен для этого сильный иммунный ответ".

В исследовании приняли участие 47 детей и 32 взрослых. Почти у половины детей не было симптомов инфекции, у взрослых наблюдались как легкие формы, так и требовавшие лечения в стационаре.

Анализ крови детей и взрослых на антитела позволил выявить заметные различия. У детей вырабатывалось меньше антител против белков, содержащихся в шипе вируса. Кроме того, у детских антител была ниже нейтрализующая активность. У взрослых, в тои числе и у молодежи в возрасте около 20 лет, организм вырабатывал куда больше нейтрализующих антител. Наиболее активно выработка шла у тяжелобольных пациентов.

Эти результаты могут показаться контринтуитивными, отмечает иммунолог Донна Фарбер, ведущий автор исследования — разве большое количество антител не говорит о более эффективной борьбе с инфекцией? Однако, по всей видимости, результаты анализов связаны с тем, как долго вирус находится в организме.

"Есть связь между продолжительностью инфекции и силой иммунного ответа, — говорит она. — Чем серьезнее инфекция, тем иммунный ответ устойчивее: организму нужно больше иммунных клеток, чтобы победить размножившийся возбудитель".

Кроме того, у детей в меньшем количестве вырабатывались антитела к белку, который иммунная система замечает после проникновения вируса в клетку. Это показывает, что у детей инфекция не распространяется так сильно, как у взрослых, и не поражает так много клеток, считает Фарбер.

"Поскольку дети быстро избавляются от вируса, инфекция не поражает их так сильно, и им не нужен мощный иммунный ответ с большим количеством антител", — говорит Поротто. "Эта инфекция — новая для всех, — добавляет Фарбер, — Но организм детей уникальным образом приспособлен к тому, чтобы с ней бороться".

Иммунная система детей как раз и рассчитана на борьбу с новыми патогенами, поясняет она. Для борьбы с вирусом необходимы Т-клетки, которые распознают и уничтожают клетки с чужеродными антигенами. У детей гораздо больше, чем у взрослых, наивных Т-клеток — то есть таких, которые еще не сталкивались ни с какими патогенами.

Т-клетки во взрослом организме уже "знакомы" со многими инфекциями и могут защитить от них, но против незнакомых патогенов детский иммунитет оказывается эффективнее.

Меньшая длительность болезни у детей может означать, что они заразны в течение более короткого периода времени по сравнению со взрослыми и, следовательно, с меньшей вероятностью распространят вирус, хотя исследователи не измеряли вирусную нагрузку у детей.

"Исследования в других странах показывают, что дети младшего школьного возраста не переносят новый коронавирус, и наши данные согласуются с этими выводами", — говорит Фарбер. Полученные результаты не значат, что дети хуже отреагируют на вакцину от коронавируса, отмечают исследователи.

Вакцины содержат части вируса и не имитируют естественный путь заражения. "Дети не вырабатывают нейтрализующие антитела в ответ на естественное инфицирование SARS-CoV-2, но вакцины предназначены для выработки иммунного ответа в отсутствие инфекции", — поясняет Фарбер. — Дети очень хорошо реагируют на вакцины, и я думаю, что у них разовьется хорошая реакция нейтрализующих антител на вакцину, и они, вероятно, будут лучше защищены, чем взрослые".

Тем не менее, в настоящее время очень мало исследований вакцины проводится с участием детей, отмечает Фарбер. Но эти данные необходимы, чтобы понять наверняка, насколько хорошо вакцины их защищают.