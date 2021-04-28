Ученые выяснили, почему при коронавирусе пропадает вкус
Foto: PantherMedia/Scanpix

Американские ученые выяснили, почему при коронавирусе люди часто жалуются на потерю вкуса или изменение вкусовых ощущений. Соответствующее исследование опубликовано на портале bioRxiv.

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Специалисты Национального института США по проблемам старения изучили несколько тысяч вкусовых рецепторов человека. Исследователи взяли образцы грибовидных сосочков языка у 45-летней женщины с подтвержденным Covid-19. При осмотре у нее зафиксировали увеличение размеров языка и покраснение в области его основания.

Ученые установили, что рецепторные клетки II типа, расположенные у основания и на задней части языка, содержат фермент ACE2, который становится "воротами" для коронавируса. Исследователи отмечают, что репликации вируса во вкусовых рецепторах могут объяснять острые изменения вкуса во время активной фазы Covid-19.

По мнению авторов исследования, понимание того, как коронавирус влияет на изменение и потерю вкуса, поможет разработать методы лечения пациентов с длительным Covid-19, у которых подобные симптомы сохраняются на протяжении нескольких месяцев после формального выздоровления.

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DELFI Woman

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