"Мы оба болеем Covid-19. Семейный врач позвонила мужу только тогда, когда его спустя неделю отвезли в больницу с воспалением легких", — рассказывает Анета. Ее история заставляет задуматься — неужели заболевшим, которые лечатся на дому, уделяется недостаточно внимания? DELFI рассказывает, как в Латвии организовано амбулаторное лечение больных Covid-19 и как следует действовать, чтобы вовремя получить помощь.

"Температура, кашель, ломит кости и болит все – даже волосы", — рассказывает Анета. И она, и ее муж Вилнис – социальные работники. Как бы они ни старались соблюдать все меры предосторожности, вирус оказался хитрее — сначала заболел муж, а через несколько дней — и Анета.

Поначалу оба лечились дома. Ситуацию осложняло то, что их семейный врач заболел, и его замещал другой врач — возможно, именно это повлияло на качество коммуникации и лечения.

Covid-положительный результат Вилнис получил 23 декабря, и сам сообщил об этом семейному врачу. Спустя несколько дней положительный результат оказался и у Анеты. Она сообщила об этом своему семейному 28 декабря, упомянув, что муж болеет уже пятый день, но его состоянием никто не поинтересовался. Врач сказала, что как раз собиралась позвонить и спросить, как у него дела. Анета рассказала, что у мужа высокая температура и кашель, но единственным советом врача было пить больше жидкости. "У мужа хроническое заболевание — сахарный диабет, он находится в группе риска. По-моему, такое отношение поверхностно", — говорит Анета.

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