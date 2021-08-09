Удалять или менять? Что делать со "старыми" грудными имплантами

Увеличение или реконструкция груди при помощи имплантов — один из самых популярных видов пластической хирургии в мире. Тенденции стали меняться, когда некоторые знаменитости демонстративно начали избавляться от имплантов в груди, чтобы вернуть естественный вид. Мода или необходимость? Пластический хирург Эдуард Юршевич объясняет, в каких случаях удаление имплантов оправданно, а в каких нет.

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— Страшное словосочетание "капсулярная контрактура". Нужно ли убирать имплант?

Любой имплант, из каких бы безопасных материалов не изготавливался — является для организма инородным телом. И это нормальная защитная реакция организма, когда вокруг инородного материала образуется капсула.

Если капсула, сформировавшаяся вокруг имплантата, тонкая и эластичная, не деформирует ткани, то это считается послеоперационной нормой.

Если даже после окончания постоперационного периода ткани молочной железы болезненны, уплотнены, с годами появилась асимметрия или деформация, то такой патологический процесс, именуемый капсулярной контрактурой, требует лечения. Часто речь идет о повторной операции.

Причины образования более плотной капсулярной контрактуры разные: прогнозировать заранее, какой сформируется капсула вокруг имплантата, невозможно.

Сегодня медицинские технологии развиваются стремительно, установка имплантатов практикуется в разных отраслях. Это и пластическая и реконструктивная медицина (импланты груди, носа, подбородка), и кардиохирургия (стенты, сосудистые протезы, искусственные клапаны сердца) и ортопедия (искусственные суставы, межпозвоночные диски, позвонки, металлоконструкции), и стоматология (зубные импланты). Важно: формирование фиброзной капсулы — это проблема не только имплантатов в груди. Это проблема взаимодействия организма с инородным телом, и характерна для абсолютно любого имплантата.

Безусловно, когда есть проблема, то нужно думать, как ее решить. Но когда стоит качественный имплантат, когда нет объективных причин для лечения или удаления имплантата, то смысла поддаваться общей истерии нет. Дело в том, что современные импланты достаточно инертны и риск подобных осложнений сведен к минимуму.

— Как часто после операции образуется серома и нужно ли тогда удалять импланты?

Серома — это аномальное скопление серозной жидкости, иногда развивающееся после пластической операции. Считается редким осложнением маммопластики. Обычно серома рассасывается сама по себе за несколько недель. Безопасные импланты дают минимальный риск подобного осложнения.

Еще одна проблема, которая часто обсуждается в медиа-пространстве — анапластическая крупноклеточная лимфома (BIA-ALCL) На образование лимфомы также влияют различные факторы — и состояние здоровья, и то, какие импланты использует клиника.

Врачи не отрицают, что серомы и лимфомы возможны. В моей практике лишь однажды было подозрение, что у пациентки возможно по характеру жалоб есть осложнение в виде лимфомы. После удаления имплантов мы сделали гистохимическое обследования. Но наличие ALCL не подтвердилось! Здесь больше нужно думать о качестве установленных имплантов и том, насколько квалифицировано проведена операция. Немаловажен образ жизни, потому что проблемы могут спровоцировать другие заболевания организма.

— Если импланты груди ставились 10-15 лет назад, нужно ли их менять?

Все очень индивидуально. Нельзя сказать, что импланты одной фирмы-изготовителя стоят всю жизнь, а другой нет. Врачи не могут прогнозировать, как себя будет вести имплантат через годы. Повторю: на взаимодействие с имплантатом влияет много факторов — меняется иммунный статус, гормональный фон, возраст, состояние здоровья.

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Я хочу призвать наших будущих, настоящих и бывших пациентов не подвергаться истерии по поводу имплантатов и их удаления. Когда есть разрыв, капсулярная контрактура, подозрения на какие-то инфекционные или онкологические заболевания, то конечно же, нужно проверить и состояние здоровья, и имплантаты. Но это не значит, что нужно все сразу бежать и удалять! Ведь за этим следует следующий этап — а что будет с грудью дальше?

— Нужно ли удалять импланты на время беременности и кормления грудью?

С моей точки зрения это неправильно. Если нет контрактуры и патологического процесса, то женщина может кормить ребенка с имплантами, это никак не влияет на физиологические процессы ни во время беременности, ни в период лактации. Форма груди в любом случае будет меняться — есть имплантаты или нет. Если слишком часто делать операции — устанавливать и вынимать импланты — может возникнуть другая проблема: фиброз молочных желез, деформация.

— Если хочется изменить форму груди до или после родов (вставить/удалить импланты), когда самый подходящий момент?

Я своим пациентам рекомендую приходить на консультацию через 8-12 месяцев после окончания лактации, когда полностью восстанавливается гормональный фон, когда гидрофильные ткани груди уже не такие отечные. Кожа груди становится более эластичной и лучше держит форму. Именно тогда уже можно думать об увеличении груди, изменении ее формы, подтяжке.

— Что такое операция EN-BLOC? Всегда ли удаляется имплант вместе с капсулой?

Имплантаты всегда удаляются одним блоком вместе с капсулой. То есть имплант и весь комплекс тканей, которые дают патологический процесс — контрактуру или разрыв импланта. Затем, уже вне организма проводиться визуальное (капсула разрезается, проверяется целостность импланта, его содержимое) и гистологическое исследования. Эта методика удаление патологического блока, именуемая EN-BLOC или капсулоэктомия, используется очень давно. В этом методе для врачей-профессионалов нет ничего нового. Сейчас "энблок" — это просто красивый термин, который появился в обиходе. Мы делаем такие операции давно.

— Что становится с формой груди после удаления имплантов?

Мы должны осознавать, что если какой-то объем удаляется, то растянувшиеся ткани провиснут и нужно что-то делать, чтобы вернуть им первозданный вид. Обычно требуется дополнительная операция по коррекции формы молочной железы. Это может быть подтяжка, может быть отсроченная подтяжка, когда мы удаляем патологический процесс и наблюдаем полгода-год, как будет восстанавливаться грудь. Но это серьезная проблема и не думать об этом нельзя.

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— Можно ли удалить старые импланты и сразу поставить новые, более современные

Да, конечно. Если нет патологического процесса и нет противопоказаний, то можно сразу делать операции по увеличению груди и улучшению формы за счет других имплантатов — боле современных, с более высокой степенью гарантии. Одновременно можно делать подтяжку или уменьшать количество тканей. То есть после удаления патологического процесса пациентке доступны все виды оперативных вмешательств на молочной железе.



Бывают, но крайне редко, ситуации, когда это невозможно. Чаще всего это связано с инфицированием или когда есть риск распространения онкологического процесса. Тогда сначала проводится лечебный этап, а уже потом все остальное.

— Как быстро организм женщины восстанавливается после удаления имплантов?

Обычно операция проводится под общей комбинированной анестезией. Удаление или замена грудных имплантов более простая операция, чем увеличение груди, поскольку "ложе" для имплантов уже сформировано. Операция длится 1-2 часа. Все удаляется, как я уже сказал, одним блоком, поэтому процесс заживления проходит достаточно быстро. Необходимо носить корригирующее компрессионное белье, приходить на перевязки и на контроль к лечащему врачу. В первые дни после операции нельзя путешествовать на самолете — об этом нужно подумать тем, кто планирует прибыть на операцию из других стран.

В стационаре пациентки, в зависимости от состояния, проводят 1-3 дня. Все нюансы — дополнительные манипуляции, какие будут разрезы и форма груди, возможные риски и рекомендации обсуждаются во время личной консультации в кабинете врача.

В раннем постоперационном периоде нельзя заниматься спортом. Если имплант установлен вторично, то сроки реабилитации будут отличаться. Если под мышцу, то ограничения для занятий спортом более длительное, если под фасцию большой грудной мышцы, то срок реабилитации будет короче. Забыть полностью об операции на молочной железе, если была первичная установка имплантатов под мышцу, можно через три месяца, при вторичной — до полугода: все зависит от состояния мышц и от тех манипуляций, которые проводятся.

— Kак часто нужно проверять свое здоровье?

Наличие имплантов, если нет патологических процессов и жалоб на здоровье, не повод для дополнительных проверок. Также, как и другие женщины, обладательницы имплантатов в груди должны как минимум раз в год посещать гинеколога, проходить предлагаемые проверки и скрининги, ежегодно делать ультрасонографию молочных желез. Врач может назначить дополнительные исследования — маммографию, компьютерную томографию, биопсию, проверку онкомаркеров.

Следить за своим здоровьем должны все женщины вне зависимости от того, была проведена маммопластика или нет.