Уйди, прошу, бессонница: 6 простых рецептов для легкого и приятного засыпания
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С бессонницей сталкивается практически каждый житель мегаполиса. Это неприятное явление может вызвать множество факторов: стресс, вредные привычки, неправильное питание, слишком быстрый ритм жизни.

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Известный французский ароматерапевт и фитотерапевт Марилин Урлие дала шесть полезных советов, с помощью которых можно побороть бессонницу, а процесс засыпания сделать максимально комфортным и приятным.

  1. Эфирные масла

    Смешайте по 70 капель эфирных масел лаванды (имеет расслабляющее действие), мандарина (успокаивает нервную систему) и семян померанца (снимает тревогу). Добавьте 50 мл кунжутного масла и используйте этот микс для расслабляющего массажа перед сном. Перед тем как ложиться в постель, круговыми движениями проработайте все тело, исключая живот. Особое внимание уделите ногам и ступням.

  2. "Снотворный" чай

    Приготовьте "снотворный" чай с одной или несколькими травами из списка: мелисса (успокаивает), майоран (снимает тревогу), боярышник (устраняет стресс). Залейте травяной сбор кипятком и настаивайте 10-15 минут. Если этих трав нет под рукой, подойдут и обычные чайные пакетики с ромашкой или липой.

  3. Геммотерапия

    Это новое и набирающее популярность направление фитотерапии, также известное под названием "терапия почками". Суть метода заключается в использовании экстрактов молодых тканей растений, в первую очередь почек и побегов.Для хорошего засыпания идеально подходят капли с экстрактом почек инжира и липы. Их нужно растворить в стакане воды и пить на ночь. Геммоэкстракты можно купить в интернет-магазинах.

  4. Ароматная вуаль для подушки

    За 15-20 минут до сна проветрите спальню и распылите над подушкой цветочную воду апельсина, вербены или лаванды.

  5. Постельное белье

    Мы проводим во сне треть жизни. Это серьезная мотивация, чтобы ответственно относиться к выбору постельного белья. Предпочтение следует отдавать натуральным материалам - льну, сатину, шелку, которые не вызывают аллергии. Матрас лучше выбрать из натурального латекса, бамбукового или соевого волокна. Эти материалы антибактериальные, экологически чистые, нейтрализуют неприятные запахи, впитывают влагу и хорошо держат форму.

  6. Отказ от позднего ужина

    В идеале последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна. Но бывает так, что уснуть мешает именно голод. Тогда можно перекусить продуктами, богатыми триптофаном. Эта аминокислота необходима для выработки серотонина - гормона счастья. Именно серотонин помогает нам оставаться спокойными и повышает сопротивляемость стрессу. Триптофан есть в молоке, мясе, рыбе, яйцах, бананах и черном шоколаде. Но не переедайте и постарайтесь ограничиться стаканом молока и долькой шоколада.

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