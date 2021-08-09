Уйди, прошу, бессонница: 6 простых рецептов для легкого и приятного засыпания

С бессонницей сталкивается практически каждый житель мегаполиса. Это неприятное явление может вызвать множество факторов: стресс, вредные привычки, неправильное питание, слишком быстрый ритм жизни.

Известный французский ароматерапевт и фитотерапевт Марилин Урлие дала шесть полезных советов, с помощью которых можно побороть бессонницу, а процесс засыпания сделать максимально комфортным и приятным.

Эфирные масла Смешайте по 70 капель эфирных масел лаванды (имеет расслабляющее действие), мандарина (успокаивает нервную систему) и семян померанца (снимает тревогу). Добавьте 50 мл кунжутного масла и используйте этот микс для расслабляющего массажа перед сном. Перед тем как ложиться в постель, круговыми движениями проработайте все тело, исключая живот. Особое внимание уделите ногам и ступням.

"Снотворный" чай Приготовьте "снотворный" чай с одной или несколькими травами из списка: мелисса (успокаивает), майоран (снимает тревогу), боярышник (устраняет стресс). Залейте травяной сбор кипятком и настаивайте 10-15 минут. Если этих трав нет под рукой, подойдут и обычные чайные пакетики с ромашкой или липой.

Геммотерапия Это новое и набирающее популярность направление фитотерапии, также известное под названием "терапия почками". Суть метода заключается в использовании экстрактов молодых тканей растений, в первую очередь почек и побегов.Для хорошего засыпания идеально подходят капли с экстрактом почек инжира и липы. Их нужно растворить в стакане воды и пить на ночь. Геммоэкстракты можно купить в интернет-магазинах.

Ароматная вуаль для подушки За 15-20 минут до сна проветрите спальню и распылите над подушкой цветочную воду апельсина, вербены или лаванды.

Постельное белье Мы проводим во сне треть жизни. Это серьезная мотивация, чтобы ответственно относиться к выбору постельного белья. Предпочтение следует отдавать натуральным материалам - льну, сатину, шелку, которые не вызывают аллергии. Матрас лучше выбрать из натурального латекса, бамбукового или соевого волокна. Эти материалы антибактериальные, экологически чистые, нейтрализуют неприятные запахи, впитывают влагу и хорошо держат форму.