Укрепляем иммунитет в "восточном" стиле: советы врача-диетолога Лолиты Неймане

Проблема укрепления иммунитета, особенно учитывая последние события, сегодня актуальна во всем мире. Эксперты советуют разные натуральные вещества и продукты. Итогом их рекомендаций можно считать шутку, что имбирь — валюта нашего времени. Но будут ли полезны нам, обитателям северных широт, приправы и специи, которые пришли в Европу с Востока? Рассказывает врач-диетолог, глава Латвийской ассоциации специалистов по питанию и диете Лолита Неймане.

Универсальной диеты, которая бы нас всех спасла и укрепила иммунитет, нет, но мы вполне можем говорить о пользе здорового питания. И здесь главный принцип — это использование в своем рационе как можно больше овощей, фруктов и зелени.

Желательно также, чтобы приготовленная пища не была слишком жирная и соленая. Не следует увлекаться всевозможными полуфабрикатами, в которых часто используются ароматизаторы и усилители вкуса.

Несмотря на то, что мы живем в северных широтах, весьма полезно использовать в своем рационе блюда и приправы из восточной и азиатской кухонь. Такие продукты, как например, куркума, имбирь, корица, перец чили очень актуальны уже давно, поскольку они обладают целебными свойствами, повышают иммунитет, мобилизуют защитные силы организма, предупреждают и лечат многие заболевания. Но есть один важный нюанс — пользу приправы принесут только при умеренном их употреблении.

Имбирь

Хит весенних продаж — имбирь. В состав корня имбиря входит большое количество различных биологически активных веществ: витамины (С, В1, В2, каротин), минеральные соли (кальция, магния, фосфора, железа, натрия, калия, цинка, алюминия, марганца, а также германия и кремния), жиры, аминокислоты (в т. ч. незаменимые). Терпкий и пряный аромат обусловлен наличием эфирного масла, а жгучий вкус — наличием гингерола.

Также имбирь обладает противовоспалительным, отхаркивающим, бактерицидным, потогонным и жаропонижающим действием. Его применяют для лечения простуды и гриппа. Имбирь входит в состав различных чаев и согревающих напитков.

Гвоздика

Гвоздика богата каротином и витаминами группы В, а еще аскорбиновой кислотой, магнием, железом, калием, фосфором, селеном и цинком. Кроме того, гвоздика содержит в своем составе ценные пищевые волокна (например, клетчатку), необходимые для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. А ведь именно в желудке и кишечнике обитают иммунные клетки. Дубильные вещества, которые также в избытке присутствуют в соцветиях гвоздики, прекрасно тонизируют и способствуют укреплению иммунитета.

Грибы Рейши и шиитаке

Китайские и японские медицинские трактаты боготворят грибы Рейши и шиитаке, считая их продуктом долголетия и вечной молодости. По своим свойствам они напоминает алоэ и женьшень, но в более эффективной их вариации.

Польза для здоровья грибов Рейши обусловлена богатством биологически активных ингредиентов, таких как терпеноиды, стероиды. Этим соединениям присущи иммуномодулирующие, антиоксидантные и противовоспалительные свойства, которые поддерживают организм человека при множестве различных заболеваний. Одним из наиболее ценных веществ является полисахарид бета-D-глюкан, который вызывает размножение макрофагов и лимфоцитов. Эти два типа клеток стимулируют иммунную систему.

Гриб шиитаке обрел свою популярность в Юго-Восточной Азии более двух тысяч лет назад. На исторической родине его называли императорским, поскольку он был неотъемлемой частью меню правителей Китая и Японии. На протяжении веков люди использовали лекарственные грибы для усиления своего иммунного ответа. Шиитаке содержит лентинан и другие бета-глюканы, которые стимулируют и поддерживают защитные механизмы организма.

Особо полезны эксстракты грибов Рейши и шиитаке в комплексе с маточным молочком и молозиво. Маточное молочко, один из самых ценных продуктов пчеловодства, польза которого неоспорима, включает более 400 активных компонентов, среди которых ценнейшие витамины, незаменимые аминокислоты, белки, ферменты, гормоны и другие ингредиенты. В свою очередь молозиво — молоко домашних животных, которое они дают в течение первых нескольких дней после отела. В этом продукте содержатся все необходимые вещества, способствующие укреплению иммунной системы и предназначенные для более быстрой адаптации организма к новым условиям жизни.

Лучше всего усваиваются вещества в жидкой форме. Например, "имунношоты", своеобразные "коктейли", которые включают самые важные для укрепления иммунитета вещества.

Куркума

Это корень многолетнего тропического растения из семейства имбирных. Куркума согревает организм, стимулирует иммунную систему. Способствует повышению сопротивляемости организма разного рода инфекциям. Антисептические, заживляющие и анальгизируюшие свойства куркумы позволяют снять боль в горле и удалить слизь, продезинфицировать воспаленную слизистую оболочку. Пряность снижает содержание холестерина в крови и нормализует уровень сахара в крови. Она не только очищает и улучшает циркуляцию крови, но и стимулирует образование красных кровяных телец.

И помните, что, проводя много времени в квартире, вы меньше двигаетесь, следовательно, нужно и меньше есть — чем меньше расход энергии, тем меньше организму требуется калорий.

