Укусы насекомых, аллергия и болезни: причины и способы борьбы с зудом

Справиться с зудом сложно, а его причины могут быть очень разными. Летом его чаще всего вызывают укусы насекомых: комаров, слепней, мошкары, а также блох, различные виды аллергии, например, аллергия на солнечные лучи, вероятной причиной являются также болезни. О том, как избежать возникновения этих неприятных ощущений и как их уменьшить, рассказывает фармацевт сети Apotheka Иванда Крастиня.

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Зуд — это непреходящее и с трудом поддающееся контролю желание почесать кожу, спровоцировать которое могут укусы различных насекомых или аллергия на продукты питания, косметику, медикаменты.

Нередко аллергия проявляется и при соприкосновении со свежескошенной травой или свежим сеном.

Солнечные лучи также часто вызывают появление сильно чешущихся мелких прыщиков — их называют крапивницей.

Летом облегающая синтетическая, не дышащая одежда способствует перегреванию кожи, в результате которого возникает так называемая потница — ярко выраженное раздражение и покраснение кожи, сопровождающееся зудом.

Причиной зуда могут быть и болезни, например, грибковая инфекция, вспышки которой часто наблюдаются летом, так как грибкам нравятся жара и высокая влажность.

Единственный способ уменьшить зуд или полностью избавиться от него — выяснить вызвавшую его причину и устранить ее.

Фрукты и растения для отпугивания насекомых

Избежать укусов насекомых помогут репелленты — натуральные или искусственно синтезированные вещества для отпугивания насекомых. В качестве натуральных репеллентов можно использовать эфирные масла лимона, гвоздики, лаванды, цитронеллы, чайного дерева или эвкалипта.

Следует, однако, помнить о том, что натуральные средства в количестве нескольких капель придется наносить на кожу достаточно часто. Комарам не нравится также запах герани, базилика и побегов помидоров.

Если вы отдыхаете у костра, имеет смысл сжечь в нем пучок можжевельника или лаванды — их ароматный дым отпугнет насекомых.

Выбирайте надежный уровень SPF и дышащую одежду

От обусловленной воздействием солнца крапивницы спасут средства с высоким показателем SPF — как минимум 50; кроме того, более надежными будут солнцезащитные средства, содержащие неорганический фильтр или же комбинацию неорганических и синтетических фильтров.

Если у вас есть аллергия на продукты питания, необходимо найти "виновника" и исключить его из рациона. В случае других видов аллергии также необходимо избегать контакта с агентом аллергической реакции, например, ходить по лугам и полям в закрывающей кожу одежде.

Летом лучше выбирать свободную одежду из дышащих материалов (хлопка, льна, натурального шелка), чтобы кожа не перегревалась и как можно меньше потела.

После купания нужно обязательно вытираться, а не ходить в мокром купальнике или плавках, так как это способствует возникновению грибковой инфекции в складках кожи, особенно в паху, подмышками, в районе половых органов, а у женщин и под грудью.

Компрессы и эфирные масла для уменьшения зуда

Чтобы уменьшить зуд, на затронутое место можно положить прохладный компресс с мятой или календулой или же завернутые в ткань кусочки льда. В случае укусов насекомых чешущееся место следует смазать несколькими каплями нанесенного на ватный диск эфирного масла мяты, эвкалипта, лаванды или чайного дерева. Хорошо помогают также гели и кремы, содержащие ментол: его охлаждающее действие уменьшает зуд и раздражение кожи.

Могут пригодиться и содержащие цинк аэрозоли или карандаши, так как цинк уменьшает покраснение, раздражение и зуд.

Прохладный душ поможет в случае вызванной солнцем сыпи, он охладит и успокоит кожу. После душа кожу нужно смазать охлаждающим гелем после загара или гелем от зуда.

Если же у вас аллергия, по рекомендации врача или фармацевта можно воспользоваться гелями и кремами от аллергии и зуда, а в более серьезных случаях употреблять внутрь противоаллергические медикаменты.

Если сыпь вызвана грибковой инфекцией, необходимо лечить ее при помощи противогрибковых кремов или мазей.

Правильный ежедневный уход за кожей поможет избежать зуда

Летом очень важно тщательно ухаживать за кожей, увлажнять ее при помощи молочка, бальзама, крема — это обеспечивает ее общее здоровье и способность выполнять защитную функцию. Ухоженная кожа куда меньше подвержена таким симптомам как зуд и связанным с ним возможным повреждениям кожи.

Затронутое место ни в коем случае нельзя чесать, его следует успокоить одним из уже названных способов, в противном случае раздражение только увеличится, а вместе с ним и повреждение.

Когда защитная функция кожи нарушена, поврежденное место становится открытой дверью для вызывающих кожные инфекции микроорганизмов. Если это произошло и у вас появилась вызванная микробами экзема, следует обратиться за помощью к специалисту. Если зуд не проходит за пару дней, несмотря на использование средств для борьбы с зудом или аллергией, если к нему присоединяется лихорадка, инфекция, то также необходимо без промедления отправляться к врачу.