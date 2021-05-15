Упущенное время. Первичные симптомы онкологии, на которые многие не обращают должного внимания

С темой рака связано много страхов и мифов. В результате лечения пациент переживает много эмоций, осмыслений и открытий, проходит несколько этапов принятия своего диагноза, становится очень уязвимым к чужим комментариям и оценкам, нуждается в помощи общества и семьи. Открыто и честно своими размышлениями об этом и личным опытом как своим, так и тех, у кого была диагностирована онкология, впредь на DELFI Woman будет регулярно делиться ведущая группы взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" Юлия Шкарапут. Познакомиться с ней поближе можно здесь.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мой дневник, который я вела на всех этапах лечения, начинается описанием моего первого дня химиотерапии. Но точка отсчета моего пути в качестве онкологического пациента случилась гораздо раньше.

В результате случайной самодиагностики я обнаружила опухоль у себя в груди. На отдыхе, во время массажа, мне некуда было деть руки, сложив их на грудь, засунув ладони под мышки, я нащупала уплотнение в одной груди. Сказала подругам, отмахнулась от "обязательно сходи и проверься". "Зачем," — подумала я. — "Ну что может быть у меня в возрасте чуть 40+, без вредных привычек, с практически детским питанием (питалась тем, что готовила младшей трехлетней дочке), без рабочих стрессов (находилась декретном отпуске), с ежедневными прогулками на улице и отличной наследственностью (на тот момент я не знала ни об одном случае онкологического заболевания в моей большой семье)?".

Хотя на тот момент у меня были описываемые в литературе об онкологии первичные симптомы, но я не обращала на них должного внимания.

Была ежедневная непреодолимая усталость. Совместный с подругами отдых возник именно потому, что ежедневно я чувствовала усталость, начиная с пробуждения, до вечера, даже с дневным сном. Пропала моя обычная бодрость и энергичность, хотелось тишины и замедленности. На прогулках главным занятием было дойти до лавочки, потом посидеть на бортике песочницы, потом снова перебраться на лавочку.

Было ощущение разбалансировки организма и снижения иммунитета — появлялись частые простудные проявления, боли в разных частях тела, проблемы со стулом. Ощущение недомогания в разных частях тела — так вернее описать мое состояние со здоровьем, но ничего серьезного, что могло бы заставить задуматься.

Психологически я ощущала подавленность и безысходность. Своему психотерапевту свое психологическое состояние образно описывала так: я стою в углу лицом, направленным в угол, и не понимаю и не вижу ничего, кроме этого угла, я не знаю, что мне делать и как дальше жить. Впоследствии долгой, как и все другое лечение, психотерапии, этот образ "меня в углу, с лицом в угол" сменился на "меня углу, но повернувшуюся лицом от угла", на сегодняшнее мое самовосприятие, которое с углом совсем не связано, стены рухнули, углов нет. Сегодня я ощущаю себя на перекрестке множества дорог и возможностей.

Была небольшая потеря веса, которую я связала с отсутствием аппетита из-за начавшегося лета и жаркой погоды.