Упущенное время. Первичные симптомы онкологии, на которые многие не обращают должного внимания

С темой рака связано много страхов и мифов. В результате лечения пациент переживает много эмоций, осмыслений и открытий, проходит несколько этапов принятия своего диагноза, становится очень уязвимым к чужим комментариям и оценкам, нуждается в помощи общества и семьи. Открыто и честно своими размышлениями об этом и личным опытом как своим, так и тех, у кого была диагностирована онкология, впредь на DELFI Woman будет регулярно делиться ведущая группы взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" Юлия Шкарапут. Познакомиться с ней поближе можно здесь.
"Мой дневник, который я вела на всех этапах лечения, начинается описанием моего первого дня химиотерапии. Но точка отсчета моего пути в качестве онкологического пациента случилась гораздо раньше.
В результате случайной самодиагностики я обнаружила опухоль у себя в груди. На отдыхе, во время массажа, мне некуда было деть руки, сложив их на грудь, засунув ладони под мышки, я нащупала уплотнение в одной груди. Сказала подругам, отмахнулась от "обязательно сходи и проверься". "Зачем," — подумала я. — "Ну что может быть у меня в возрасте чуть 40+, без вредных привычек, с практически детским питанием (питалась тем, что готовила младшей трехлетней дочке), без рабочих стрессов (находилась декретном отпуске), с ежедневными прогулками на улице и отличной наследственностью (на тот момент я не знала ни об одном случае онкологического заболевания в моей большой семье)?".
Хотя на тот момент у меня были описываемые в литературе об онкологии первичные симптомы, но я не обращала на них должного внимания.
Была ежедневная непреодолимая усталость. Совместный с подругами отдых возник именно потому, что ежедневно я чувствовала усталость, начиная с пробуждения, до вечера, даже с дневным сном. Пропала моя обычная бодрость и энергичность, хотелось тишины и замедленности. На прогулках главным занятием было дойти до лавочки, потом посидеть на бортике песочницы, потом снова перебраться на лавочку.
Было ощущение разбалансировки организма и снижения иммунитета — появлялись частые простудные проявления, боли в разных частях тела, проблемы со стулом. Ощущение недомогания в разных частях тела — так вернее описать мое состояние со здоровьем, но ничего серьезного, что могло бы заставить задуматься.
Психологически я ощущала подавленность и безысходность. Своему психотерапевту свое психологическое состояние образно описывала так: я стою в углу лицом, направленным в угол, и не понимаю и не вижу ничего, кроме этого угла, я не знаю, что мне делать и как дальше жить. Впоследствии долгой, как и все другое лечение, психотерапии, этот образ "меня в углу, с лицом в угол" сменился на "меня углу, но повернувшуюся лицом от угла", на сегодняшнее мое самовосприятие, которое с углом совсем не связано, стены рухнули, углов нет. Сегодня я ощущаю себя на перекрестке множества дорог и возможностей.
Была небольшая потеря веса, которую я связала с отсутствием аппетита из-за начавшегося лета и жаркой погоды.
В тот момент мне казалось, что рекомендации по профилактике, а также часто повторяющееся в СМИ предупреждение врачей о том, что ранняя диагностика рака спасает жизни и сокращает расходы на лечение, относится не ко мне, а к другим неведомым мне людям.
Это небольшая цифра, но в этой цифре оказалась когда-то я и новые коллеги по группе взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить".
Специальные медицинские слова и клише затрудняют понимание важности профилактических осмотров и конкретики, кому и что нужно для этого делать.
Латвийские врачи разработали рекомендации профилактических осмотров и обследований для разных возрастных групп у мужчин и женщин. С более конкретной информацией по возрастам и обследованиям вы можете ознакомиться на сайте www.onko.lv.
К сожалению, я не поняла важность быстрых действий при обнаружении опухоли, и неспешным прохождением первичных обследований (маммографии и узи с биопсией), с консультациями у нескольких докторов, отрицанием поставленного диагноза, начала свое лечение со 2B стадии рака молочной железы. Чем больше цифра в диагнозе, тем больший объем лечения нужно пройти, тем более непредсказуемый результат лечения. Цифра 1 в диагнозе, как правило, подразумевает легкое лечение и практически всегда полное излечение.
В нашей группе мы с грустью обсуждаем упущенное время от момента возникновения симптомов до установления окончательного диагноза. Иногда это собственное пренебрежительное поведение, а иногда доктора первичного звена не уделяют достаточного внимания симптомам, уплотнениям или жалобам.
В группе "Про Жить" сложилось определение "ответственного пациента", когда ты чувствуешь личную ответственность за свое здоровье, ты активно задаешь вопросы о своем состоянии, настаиваешь на том, что симптомы серьезны, интересуешься необходимыми обследованиями и исследованиями, проходишь дополнительные и повторные проверки, ведь в случае диагноза "рак" на кону стоит твоя собственная жизнь и промедление часто приводит к фатальному результату.
В онкологических отделениях или онкологических больницах предусмотрен "зеленый коридор", при котором пациент с подозрением на онкологическое заболевание, максимально быстро проходит все необходимые обследования, чтобы в кратчайшие сроки подтвердить или опровергнуть предварительно поставленный диагноз, важно не бояться названия онкологический, а действовать оперативно.
Всех, кому сейчас нужна поддержка и помощь, приглашаю вступить в нашу группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить", пройдя по этой ссылке".