Ушибы, раны, ожоги и отравление: азбука первой помощи

В ситуации, когда другой человек пострадал или его жизни угрожает опасность, может оказаться каждый. Тогда важно быстро и правильно оказать первую медицинскую помощь. О том, как именно следует действовать, рассказывают семейный врач Зане Зитмане и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

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Вывих лодыжки и ушибы рук

При вывихе лодыжки необходимо в первую очередь снять с пострадавшего обувь, затем поднять ногу и наложить ледяной компресс. Визуально нельзя исключить и более серьезные повреждения (перелом, разрыв связок), поэтому необходимо обратиться в травмпункт и сделать рентген. То же самое относится к ушибам рук, так как визуально нельзя исключить переломы или разрывы.

Обработка ран

Вначале нужно оценить вид раны — ссадина, резаная, колотая, кусаная, рваная рана, а также величину, глубину раны и то, наблюдается ли ее активное кровотечение.

В случае обыкновенной раны ее нужно очистить и прополоскать чистой проточной водой. Если в ране видна грязь, можно применить перекись водорода.

Затем на рану накладывают чистую, сухую и, желательно, стерильную повязку.

Если рана сильно кровоточит, то, во-первых, место кровотечения нужно прижать чистым материалом (салфеткой, кусочком ткани, перевязочным материалом), чтобы остановить кровотечение. Небольшое кровотечение обычно прекращается за 5-10 минут. Чтобы остановить более сильное кровотечение, необходимо наложить сдавливающую повязку. Это лучше всего сделать, нажав на наложенную повязку рукой.

Если остановить кровотечение не удается, нужно как можно скорее отправиться в ближайшее отделение неотложной медицинской помощи. В случаях, когда в ране может находиться чужеродный предмет — осколок стекла, гвоздь и др., нужно как можно скорее вызвать медицинскую помощь.