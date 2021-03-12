В Британии испытывают капсулы с камерой для ранней диагностики рака кишечника

Чтобы провериться на рак кишечника, скоро будет достаточно проглотить таблетку величиной с капсулу рыбьего жира. Это можно будет сделать самостоятельно и дома.

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Крошечное устройство под названием PillCam ("таблетка-камера") содержит капсулу длиной два сантиметра с видеокамерой и передатчиком, направляющим изображение внутренностей на приемник, закрепленный на надеваемом на пациента поясе. Им уже пользуются эндоскописты Университетского колледжа Лондона и в ряде медицинских учреждений Шотландии.

Сейчас начинаются испытания с участием 11 тысяч пациентов в 40 регионах Англии. Капсула остается в организме от пяти до восьми часов и выводится из него при дефекации.

Процедура абсолютно безвредна и безболезненна. Помимо раковых опухолей она способна выявлять признаки других заболеваний, таких как болезнь Крона. Новый метод получил название "капсульная эндоскопия".

До настоящего времени эндоскопия проводится с обезболиванием в клинических условиях.

Капсульная эндоскопия, как и традиционная, предусматривает предварительную очистку желудка с помощью слабительного, а также два визита в лечебное учреждение — чтобы получить прибор и вернуть его со снимками. "Научная фантастика становится реальностью. Крошечная камера движется сквозь человеческий организм, делая два снимка в секунду", — говорит глава Национальной службы здравоохранения Англии Саймон Стивенс.

"Будущее медицины лежит ближе к дому, — замечает президент Королевского общества врачей профессор Эндрю Годдард. — Таково долгосрочное видение Национальной службы здравоохранения. По мере развития технологий все больше исследований будет проводиться на дому".

Пандемия Covid-19 ускорила эту тенденцию. Директор департамента онкологии Национальной службы здравоохранения профессор Питер Джонсон говорит, что медики опасаются роста числа запущенных случаев рака из-за сокращения числа клинических обследований в связи с коронавирусом.

Известный британский онколог профессор Мартин Маршалл говорит, что с энтузиазмом ожидает результатов испытаний нового метода. Многие люди избегают инвазивной диагностики, указывает он, а капсульная колоноскопия позволяет обойтись без дискомфорта.

Опухоли кишечника являются вторым по количеству летальных исходов видом рака в Британии — в среднем 16600 смертей в год. Ранняя диагностика крайне важна для лечения онкологических заболеваний.