В Латвии от разных урологических болезней ежегодно умирают более 1000 человек

"К урологическим болезням относятся не только такие злокачественные опухоли как рак простаты, яичек, мочевого пузыря и почек, но и болезни, которые делают повседневную жизнь человека очень неприятной — камни в почках и почечная недостаточность, недержание мочи и воспаления мочевых путей и др. Мужчины часто сталкиваются с увеличением или гиперплазией простаты, а также с эректильной дисфункцией. Все эти болезни поддаются лечению, если пациент своевременно обратится к врачу", — объясняет уролог Карлис Мичулис.

Злокачественные опухоли

Наиболее частыми урологическими заболеваниями, от которых умирают люди, являются рак простаты, яичек, почек и мочевого пузыря. Все эти виды рака успешно лечатся, если только они были своевременно обнаружены.

Однако следует понимать, что зачастую ощутимые признаки рака появляются только на последних стадиях болезни. Поэтому чрезвычайно важно проходить регулярные проверки здоровья. Для этого не надо сразу отправляться к урологу.

Достаточно раз в год сдавать анализ крови (в том числе мужчинам после достижения 40 лет делать тест PSA для диагностики риска рака простаты), проводить ультрасонографию брюшной полости, а также анализ мочи. Эти безболезненные процедуры помогают своевременно выявить болезнь, обращаться к урологу надо только тогда, если анализы или обследования выявят какую-нибудь проблему.

Хотя могло бы показаться, что злокачественными опухолями болеют люди старшего возраста, к сожалению, статистика показывает — не защищен никто, и раком болеют все более молодые люди.

Известно, что наименее охотно посещают врачей именно мужчины, — исследования показывают, что в 2018 году посещали уролога только 7% латвийских мужчин в возрасте риска онкологических заболеваний. "Мужчинам чаще всего необходима мотивация. Поэтому призываю и подруг, и жен, и матерей, и дочерей время от времени спрашивать своих близких мужчин — когда Ты в последний раз проходил проверку здоровья? Когда Ты последний раз сдавал тест PSA или ходил на ультрасонографию? Мне важно, чтобы Ты был здоров и чувствовал себя хорошо!", — говорит Карлис Мичулис.

Уролог не кусается

К сожалению, в современном обществе все еще существуют предубеждения в отношении урологов. И они встречаются как среди мужчин, так и среди женщин. Мужчинам кажется, что к врачу ходят только "хлюпики", особенно если у тебя ничего не болит. В свою очередь после посещения уролога может случиться, что ты лишишься своей мужественности. В действительности же посещение уролога всегда начинается с беседы и оценки анализов, а обследования проводятся только в случае необходимости. Между тем забота о себе и своем здоровье является серьезным признаком мужественности.

Карлис Мичулис в свою очередь упоминает, что самой большой ошибкой женщин является восприятие уролога только как мужского доктора: "Да, некоторые урологические заболевания характерны только для мужчин, например, рак простаты и яичек или эректильная дисфункция. Но все же никто из нас, в том числе и женщины, не защищены от рака мочевого пузыря или почек, камней в почках, воспалений мочевых путей или многих других неприятных проблем, в решении которых может помочь только уролог. Если женщины стесняются посещать уролога-мужчину, то в Латвии есть и женщины, которые являются прекрасными представительницами этой профессии и специализируются именно в женской урологии".

Ключ к успеху — коммуникация

Карлис Мичулис подчеркивает, что чрезвычайно важно сотрудничество между врачом и пациентом, и пациент должен быть заинтересован в процессе лечения. Это необходимо не только для того, чтобы подобрать лечение в соответствии с потребностями и образом жизни конкретного пациента, но и для того, чтобы проинформировать пациента о результатах и возможных рисках. Только при взаимодействии профессионализма врача и вовлеченности пациента можно достичь наилучших результатов лечения.

Доктор рекомендует также не скрывать свою болезнь от близких: "Людям свойственна тенденция скрывать свою болезнь, потому что они ее стесняются или не хотят чувствовать себя слабыми. В случае любого заболевания человеку важна поддержка близких, чтобы лучше переносить не только физическую боль, но и эмоциональные переживания. Но нельзя также забывать — некоторые болезни могут быть и врожденными, а это значит, что они могут передаваться из поколения в поколение. Поэтому важно информировать своих членов семьи о потенциальных рисках, чтобы они в будущем своевременно позаботились о своем здоровье".

Здоровый образ жизни не только защищает, но и лечит

Врач подчеркивает, что здоровый образ жизни важен не только для того, чтобы избежать заболевания, но и для скорейшего выздоровления во время болезни: "Данные исследований показывают, что регулярные физические занятия, к примеру, снижают риск заболевания раком почек на 23%. Здоровый образ жизни влияет не только на опухоли, но и на общее состояние здоровья пациента. Многие мужчины не сознают этого, но питание, спорт и отказ от вредных привычек на 60% снижают риск эректильной дисфункции. К тому же — если человек уже болен любой формой рака, то именно тренировки на выносливость и силовые тренировки помогают уменьшить слабость, плохое самочувствие и другие побочные явления, которые испытывает пациент в процессе лечения. Поэтому я призываю каждого — как мужчин, так и женщин — позаботиться о себе и своем здоровье! Будьте активными, проводите регулярные проверки здоровья и не бойтесь обратиться за помощью!"