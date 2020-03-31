"Вакцина будет к началу 2021 года": интервью с иммунологом, который прямо сейчас создает прививку от Covid-19

Иммунолог Полина Делетич входит в международную рабочую группу Imperial College, которая участвует в гонке по созданию вакцины от нового коронавируса. Она рассказала Forbes Woman, как проходит работа над будущей прививкой, можно ли заразиться вирусом повторно и что представляет собой иммунитет человека. А также развенчала некоторые интернет-мифы о новой болезни.

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— Как вы попали в группу по работе над вакциной? Расскажите о своей специализации и профессиональной истории.



Мне всегда хотелось поработать с вакцинами, так как, на мой взгляд, это очень изящный способ использовать болезнь в борьбе с ней же.

Я закончила факультет фундаментальной медицины МГУ по специальности "лечебное дело". Курсовую и дипломную работу я писала на базе ИМБ им. В. А. Энгельгардта в лаборатории Петра Михайловича Чумакова, работая над онколитическими вирусами.

Через год после окончания университета меня приняли в магистратуру Imperial College London по специальности "Иммунология".

В декабре 2019 года я познакомилась с профессором Робином Шэттоком, а с середины февраля начала работать над проектом в лаборатории под его руководством.

Профессор Шэтток возглавляет научно-консультативный комитет международного сотрудничества по изучению микробицидных препаратов, а также является членом научно-консультативного совета по борьбе с глобальной эпидемией ВИЧ.

Помимо этого, он заведует лабораторией по изучению инфекций и иммунитета слизистых оболочек в Imperial College London, где началась моя научная работа.

Фото: Facebook/Polina Deletic

В середине февраля вся группа срочно переориентировалась на работу над вакциной против COVID-19 и сейчас уже начала испытание на животных. На ближайшее время основной задачей лаборатории будет работа над вакциной.

— Кто еще входит в группу?

В основную рабочую группу входят 28 человек, включая руководителей проектов, специалистов по клиническим исследованиям и PhD студентов. В нашей команде Пол Маккэй, один из руководителей проектов, который работал с исследователями в Harvard Medical School и Beth Israel Deaconess Medical Centre; доктор Джон Трегонинг, который изучает инфекции респираторного тракта; Анна Блэкни, которая закончила университет Вашингтона по специальности "биоинженерия" и работала над вакциной БЦЖ.

Последний год лаборатория активно занималась исследованием вакцин на основе генетического материала (ДНК и РНК), но сейчас, конечно, все силы брошены на разработку вакцины против COVID-19.

— Прежде чем мы перейдем к вопросу о вакцине непосредственно от коронавируса: если говорить простым языком — каков принцип работы прививок?

Вакцины принято делить на живые (MMR/ротавирус), состоящие из живых ослабленных возбудителей болезни, инактивированные (гепатит А, бешенство, грипп), которые включают в себя фрагменты бактерий или вирусов, анатоксины (столбняк/коклюш/ дифтерия), из специальным образом обработанных токсинов бактерий и вакцины на основе генетического материала.

Стратегия вакцинации основана на существовании феномена иммунологической памяти. Это значит, что при повторной встрече с вирусом или бактерией клетки иммунной системы начинают вырабатывать антитела, направленные против данного инфекционного агента (антигена). Это позволяет быстро обезвредить вирус или бактерию и предотвратить повторное развитие болезни. В этой игре вакцина обеспечивает первое знакомство иммунной системы с антигеном.

Вакцина должна быть сконструирована таким образом, чтобы иммунная система распознала ее как инфекцию и начала борьбу с этим патогеном. Именно поэтому, повышение температуры тела является побочным эффектом некоторых, в основном живых, прививок.

— Как устроен процесс разработки вакцины? Как будет выглядеть прививка от коронавируса?

Сегодня в условиях COVID-19 большая часть лабораторий работает над вакцинами на основе вирусного генетического материала, на основе фрагментов вирусов (как правило, поверхностных белков) и на основе вирусных векторов (генетически модифицированные вирусы, способствующие синтезу только определенных патогенных белков).

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В нашей лаборатории мы разрабатываем вакцину, основным компонентом которой является вирусная РНК. Это значит, что препарат не содержит ни ослабленный вирус, ни его структурные элементы. Мы используем не всю генетическую информацию вируса, а только тот фрагмент РНК, который кодирует поверхностный S-белок. Введенный в организм фрагмент вирусного генома попадает в клетку. В результате клетка сама синтезирует большое количество S-белка, против которого начинает работать иммунная система. Обычно формирование иммунитета занимает около 2 недель. Таким образом, следующая встреча с вирусом приведет к немедленному уничтожению клетками иммунной системы, что не даст болезни развиваться.

Наша технология позволяет существенно снизить дозу необходимого препарата. Это позволит не только сократить финансовые расходы, но и сделать гораздо больше вакцин, доступных для большего количества людей. Обычно в организме человека одна молекула РНК служит матрицей для одной молекулы белка. Таким образом, стандартная РНКовая вакцина должна содержать большую дозу РНК. В нашей вакцине, мы используем РНК, которая способна к самовоспроизведению. В результате одной молекулы РНК достаточно для создания большого количества S-белков, а значит, доза, необходимая для одной вакцины значительно снижается.

— Верно ли, что сейчас несколько стран делают свои версии вакцин параллельно друг другу?

На сегодняшний день в мире более 35 лабораторий усиленно работают над вакциной против COVID-19. Исследователи общаются между собой и делятся информацией, но у каждой лаборатории свой подход и свои технологии. Это не соревнование между лабораториями, это состязание нас — как человечества — с вирусом, и в наших общих интересах как можно быстрее найти наиболее эффективный способ его победить.

Неизвестно, какая технология даст лучший результат. Часть из них не пройдут испытания, часть придется модифицировать, и они выйдут на рынок позже.

Иммунитет — это головоломка, которую ученые продолжают разгадывать. Иммунная система каждого человека индивидуальна, и именно поэтому кто-то переносит болезнь легко, а кому-то требуется госпитализация. Каждая возрастная группа обладает своими иммунологическими особенностями. Мы пока не знаем, какая стратегия окажется наиболее эффективной для той или иной группы людей и какая вакцина подойдет для широкого использования. Важно, что, работая все вместе, мы прилагаем максимум усилий, чтобы найти вакцину и сделать ее доступной в максимально короткие сроки.

— Сколько времени уходит обычно на разработку и тестирование новой вакцины? Какие есть этапы у этого процесса?

В нормальной ситуации разработка и утверждение вакцины может занять до 10 лет. Например, на создание вакцины против лихорадки Эбола ушло почти 6 лет. Работа над вакциной началась в 2014 году, а в ноябре 2019 года Европейская комиссия одобрила выпуск вакцины Ervebo на широкий европейский рынок.

Первый этап, включающий в себя исследование и выбор метода, может длиться годами. Подробный анализ результатов работы других исследователей в конкретной области служит базой для создания дизайна нового проекта. Когда проект готов, на разработку препарата требуется от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от вида вакцины. Производство вакцины на основе генетического материала требует сравнительно мало времени. Сначала на основе известного генетического кода модель проектируют в компьютерной программе, после чего синтез вакцины занимает примерно неделю.

После изготовления вещества начинаются проверки. Глобально процесс тестирования можно разделить на два этапа: доклинические исследования и испытания на людях. К доклиническим исследованиям относятся исследования in vitro на клеточных культурах и испытания на животных моделях. Обычно для этого используют лабораторных мышей, хорьков и человекоподобных приматов (макак). Испытания на животных позволяют с минимальными затратами выявить серьезные побочные реакции и определить эффективность препарата.