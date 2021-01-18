Около семи утра Мартиньшу позвонили с незнакомого номера. Молодой мужчина сразу же поднял трубку — оказалось, что именно этого звонка он ждал в любое время дня и ночи. Нужно было собираться, чтобы ехать в больницу: нашли подходящего донора для трансплантации почки. Если бы он не ответил, то позвонили бы следующему в очереди пациенту. К сожалению, теперь ему вновь предстоит ждать звонка — может быть, месяц, а может быть, и два года. Мартиньшу Чампе отказали в пересадке почки потому, что его дочь, которая ходит в детский сад, оказалась контактным лицом больного Covid-19.

Если бы у Мартиньша был Covid-19 и ему проводили бы трансплантацию почки, это стало бы не только большим риском для него самого, но и для медиков и других пациентов, объяснили DELFI в больнице. Это хорошо понимает и сам пациент. Мартиньш смирился с ситуацией и посвятил этому пост на своей странице в Facebook, однако он не жалуется на больницу и никого не винит, а обращается к тем, кто отрицает существование Covid-19.

В посте Мартиньш поделился информацией о своей болезни — о ней не знал никто кроме самых близких. По профессии он физиотерапевт, ему 29 лет. Он работает в Латвийской академии спортивной педагогики преподавателем и исследователем, его сферой научных интересов является здравоохранение, вопросы, связанные с качеством жизни и различными социально незащищенными группами населения. До тяжелой болезни почек он руководил благотворительной организацией, работал с людьми с инвалидностью.