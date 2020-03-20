Важно, чтобы от тебя не отстранились. История жительницы Даугавпилса, у которой нашли коронавирус

"Вы приводите только статистику, а где истории людей, которые заболели коронавирусом?" — это один из самых актуальных вопросов в настоящее время. Нашим коллегам из Даугавпилса удалось найти и поговорить с пациенткой с таким диагнозом: она вернулась из Италии в начале марта и спустя несколько дней заболела. DELFI публикует ее историю из первых уст с разрешения портала chayka.lv.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Полтора месяца в Италии





Я улетела в Милан по просьбе родственников, которым нужна была помощь, еще 19 января. Тогда ни о какой эпидемии коронавируса в Италии ничего не было слышно. Когда я прилетела, вокруг все было спокойно, в новостях мы слышали только про случаи в Китае.

Потом постепенно стали говорить о первых заболевших коронавирусом в Италии. И сначала итальянцы (по крайней мере те, кто жили неподалеку от нас) отнеслись к этой ситуации довольно легкомысленно. Все продолжали вести привычный образ жизни: люди ездили на работу и по делам, отдыхали, дети ходили в школы и на тренировки. Все было как обычно.

Но потом достаточно быстро объявили карантин. Это было 22 февраля. 23 февраля, в воскресенье, всем в районе разнесли бумаги о том, что закрываются школы, и 24 февраля дети в школу уже не пошли. Приостановили мероприятия, отменили карнавал, закрыли бассейны и другие заведения. Стало понятно, что дело серьезное.

Мне тоже было и страшно, и тревожно. Возраст уже пенсионный, я находилась в зоне риска. Захотелось быстрее вернуться домой. Италия, все-таки, чужая страна, как там лечиться, не зная языка? К тому же, больницы были уже переполнены. В Латвии на тот момент казалось безопаснее, да и лечиться тоже здесь лучше.

Маски, расстояние и никаких проверок



Назад я летела рейсом из Бергамо 6 марта. В итальянском аэропорту людей было немного, многие были в масках, я в том числе. Люди старались держаться друг от друга на расстоянии. Самолет был полупустой: все сидели по одному, максимум по два человека в ряду. Через иллюминатор почти ничего не было видно, он весь был запачкан следами от рук.

Когда мы прилетели в Ригу, все было как обычно. Нас никто не встречал, никого не проверяли и ни о чем не спрашивали. Мы все вышли из самолета и просто пошли каждый кто куда. Чрезвычайная ситуация тогда еще не была объявлена.

В Даугавпилс я ехала на маршрутке. Если говорить о здоровье, то чувствовала я себя хорошо, никакого недомогания не было. Когда я еще была в Италии, я звонила своему врачу и своему работодателю и мы договорились, что после возвращения я останусь на 14-дневный домашний карантин и что мне оформят больничный. Так что прилетев, я отправилась сразу домой, там и оставалась все последующие дни. После того, что произошло в Италии, я понимала, насколько это важно.

Домашний карантин и анализ на Сovid-19



Из дома я все последующие дни не выходила. Сын привозил мне продукты, звонил, говорил, что едет, потом оставлял пакет перед моей дверью, спускался вниз и звонил еще раз, чтобы я забрала привезенное. Не хотелось рисковать.

9 марта у меня неожиданно поднялась температура до 39 градусов, заболело горло, стало ломить кости и лихорадить. Еще через 3 дня начался сильный кашель. Кроме продуктов мне стали привозить и лекарства.

Утром 11 марта я позвонила в скорую, рассказала, что недавно вернулась из Италии, что плохо себя чувствую и попросила сделать мне анализ на коронавирус. Меня, естественно, стали расспрашивать: когда я вернулась, откуда, с кем по дороге контактировала, посещала ли какие-то места после возвращения, кто и как мне доставлял продукты и т.д. Я все им рассказала, они пообещали выслать ко мне бригаду.

Скорую, которая сделает анализ, я ждала в тот же день, но они не приехали. Пообещали приехать 12-го марта. Я подождала 12-го до пяти часов вечера, потом снова позвонила спросить, где же скорая. Приехали они в итоге 12 марта в восемь часов вечера. Как потом мне объяснили, сначала они ездили в Екабпилс за защитными костюмами.

Прибывшие сотрудники скорой взяли материал на анализ из горла и носа. На следующий день в обед мне позвонили и сказали, что анализ на коронавирус у меня отрицательный. Но я все равно продолжала сидеть дальше в карантине и принимать лекарства, которые мне выписал удаленно семейный врач. Мы все время были на связи. Медсестра мне регулярно звонила и спрашивала, как я себя чувствую, а антибиотик мне выписали еще до результатов анализа, сказали также принимать антигистаминные препараты и средства от кашля. Сын мне привез лекарства, я их принимала, но легче не становилось.

В субботу, 14 марта, мне снова позвонили из лаборатории и сказали, что они пересмотрели мой результат, и у меня, все-таки, коронавирус. В понедельник этот результат получила мой доктор. И она стала настаивать, чтобы я поехала в больницу, так как к кашлю и теперь уже небольшой температуре добавились еще и боли в груди. Доктор мне с самого начала говорила, что у них нет инструкций, как лечить коронавирус, поэтому лучше ехать в больницу.

Утром 18 марта я позвонила в скорую. Вскоре приехала бригада в защитных костюмах, мне измерили температуру и сделали кардиограмму. Потом меня сопроводили в машину скорой помощи и отвезли в больницу.

Больница: страхи и реальность



По правде сказать, ехать в больницу не очень хотелось. Я все надеялась справиться с болезнью дома своими силами, но не получилось. Кроме того, я боялась, что меня просто запрут в каком-нибудь боксе, будут бояться ко мне зайти и даже рентген не сделают. Какое будет лечение и будет ли, не было понятно. Но наши медики оказались готовыми к тому, чтобы принять такого больного, за что я им очень благодарна.

Да, меня изолировали в палате, но так нужно, и я это прекрасно понимаю. От меня никто не шарахался. Наши медики, я считаю, ведут себя очень профессионально. Меня осмотрел врач, мне в палату привезли все необходимое оборудование для обследования, сделали рентген легких на месте, чтобы никуда меня не выводить, назначили лечение и сразу стали давать лекарства и ставить капельницы. В больнице мне стало легче, врачам удалось сбить температуру, с которой я так долго безуспешно боролась дома, мне дали лекарства и сняли боли в груди.

В палате есть все необходимое, еду мне приносят в одноразовых пластиковых контейнерах, воду в одноразовых пластиковых бутылках. Медперсонал постоянно спрашивают, как я себя чувствую, не нужно ли мне чего, врач ведет лечение. Я им всем очень благодарна за их человеческое отношение, уход и заботу. Когда ты оказываешься в такой ситуации, в какой оказалась я, это тоже очень важно. Важно не чувствовать, что от тебя все отстранились.

Вообще могу сказать, что за все это время я не чувствовала себя брошенной. Мне регулярно звонили от семейного врача, с работы, родственники… Интересовались моим самочувствием, помогали решить проблемы, которые мне сидя дома, самой было не решить. Это касается и больничного, и выписки лекарств и рекомендаций врача, и доставки продуктов и лекарств к моим дверям.

Учитывая мой личный опыт, я бы посоветовала тем, кто возвращается или недавно вернулся в Латвию из других стран, где сейчас много заболевших, не надеяться на лучший вариант, а следовать предписаниям врачей и других служб. А если вы все-таки заболели и самочувствие ухудшается, то не тянуть долго с обращением в скорую помощь и попросить отвезти вас в больницу.

Карантин тоже сейчас очень важен и им нельзя пренебрегать. Хорошо, что дают больничный на время карантина, ведь если бы мне пришлось выйти на работу, это было бы очень небезопасно для окружающих. Думаю, что у нас все достаточно неплохо продумано, но надо соблюдать введенные правила.