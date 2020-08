ВИДЕО. Ваш цифровой двойник: выдумка или реальность?

Представьте, что вам предстоит сложная операция, и сначала воссоздать ее можно на вашем виртуальном двойнике, чтобы минимизировать риски. Это будет своего рода ваш цифровой близнец, сделанный не из плоти и крови, а из битов и байтов — от биения сердца до вашего личного генетического кода. Euronews пообщался с исследователями, которые могут создать виртуального цифрового вас.

Ученые считают, что виртуальный человек может оказать огромное влияние на медицину и революционизировать здравоохранение.

Амбициозный Центр передового опыта CompBioMed, финансируемый Евросоюзом, возглавляет профессор Питер Ковени из Университетского колледжа Лондона: "Без сомнений виртуальный двойник будет спасать жизни. Причина в том, что он способен предсказать исход операции до ее начала".

Проект объединяет конкретные данные об органах, такие как рентгеновские снимки, МРТ или КТ, а также геномную и другую информацию, что помогает создать персонализированный виртуальный аватар. "Мы создаем виртуального человека по частям. Это революция, ведь вы смотрите на систему, на пациента как на полноценного человека. Мы видим все различные виды систем организма, составленные из данных, которые можно ввести в компьютер — все, от основных элементов ее генома вплоть до скелета", — рассказывает профессор биохимии и молекулярной биологии Андреа Таунсенд-Николсон.

Чтобы оживить такие органы как виртуальное сердце, ученые разработали множество специализированных программ и алгоритмов. Например, виртуальное сердце при наличии персональных данных человека, которому оно принадлежит, можно использовать перед операцией, чтобы предугадать, будут ли проблемы с аритмией и сердечными приступами, что позволит хирургу заранее спланировать операцию и максимизировать ее успех.

Безусловно, виртуализация чего-то столь сложного, как человеческое тело, требует огромных вычислительных мощностей. В суперкомпьютерном центре Лейбница Баварской академии наук проводятся некоторые из самых современных цифровых симуляций. Super MUC-NG — самый мощный суперкомпьютер Германии.

SuperMUC-NG: #13 in the current #top500 list; far more important: The science it enables! Proud of our workhorse #ISC20 #shapingtomorrow #HPCforGermany #WeAreLRZ pic.twitter.com/skZn46EBy8