ВИДЕО. Ваш цифровой двойник: выдумка или реальность?

Представьте, что вам предстоит сложная операция, и сначала воссоздать ее можно на вашем виртуальном двойнике, чтобы минимизировать риски. Это будет своего рода ваш цифровой близнец, сделанный не из плоти и крови, а из битов и байтов — от биения сердца до вашего личного генетического кода. Euronews пообщался с исследователями, которые могут создать виртуального цифрового вас.

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Ученые считают, что виртуальный человек может оказать огромное влияние на медицину и революционизировать здравоохранение.

Амбициозный Центр передового опыта CompBioMed, финансируемый Евросоюзом, возглавляет профессор Питер Ковени из Университетского колледжа Лондона: "Без сомнений виртуальный двойник будет спасать жизни. Причина в том, что он способен предсказать исход операции до ее начала".

Проект объединяет конкретные данные об органах, такие как рентгеновские снимки, МРТ или КТ, а также геномную и другую информацию, что помогает создать персонализированный виртуальный аватар. "Мы создаем виртуального человека по частям. Это революция, ведь вы смотрите на систему, на пациента как на полноценного человека. Мы видим все различные виды систем организма, составленные из данных, которые можно ввести в компьютер — все, от основных элементов ее генома вплоть до скелета", — рассказывает профессор биохимии и молекулярной биологии Андреа Таунсенд-Николсон.

Чтобы оживить такие органы как виртуальное сердце, ученые разработали множество специализированных программ и алгоритмов. Например, виртуальное сердце при наличии персональных данных человека, которому оно принадлежит, можно использовать перед операцией, чтобы предугадать, будут ли проблемы с аритмией и сердечными приступами, что позволит хирургу заранее спланировать операцию и максимизировать ее успех.

Безусловно, виртуализация чего-то столь сложного, как человеческое тело, требует огромных вычислительных мощностей. В суперкомпьютерном центре Лейбница Баварской академии наук проводятся некоторые из самых современных цифровых симуляций. Super MUC-NG — самый мощный суперкомпьютер Германии.

"Суперкомпьютеры используются для масштабного моделирования и симуляции. Вычислительная мощность, которой обладает сегодня наш SuperMUC, вероятно, будет такой же как через 20 лет на вашем Ipad или смартфоне. Сегодня мы пытаемся смоделировать то, что нам понадобится через 15-20 лет для персонализированной прикладной медицины в больницах", — отмечает глава Суперкомпьютерного центра Лейбница Дитер Кранцльмюллер.

Ученые теперь могут визуализировать, к примеру, поток красных кровяных телец в венах. "У нас есть увеличенные модели артерий, где виден кровяной поток, где находятся сужения. Всегда важно, чтобы данные, которые вы получаете из расчетов, были проиллюстрированы и визуализированы", — подчеркивает эксперт Суперкомпьютерного центра Лейбница Геральд Матиас.

Проект "виртуальный человек" направлен на борьбу со всеми человеческими болезнями, включая Covid-19. Речь также идет о том, чтобы оказать положительное влияние на образ жизни людей. "Я представляю "виртуального человека" как организующий принцип для медицины в 21 веке и дальше", — говорит Питер Ковени. Он уверен, что цель построить настоящего цифрового двойника и воплотить идею виртуального человека в жизнь будет мотивировать ученых в отдаленном будущем.