Виноват тестостерон: почему коронавирус не щадит мужчин

В повышенной заболеваемости мужчин коронавирусом могут быть виноваты половые гормоны, считают ученые. Исследования показывают, что при снижении уровня тестостерона в организме снижается и риск заболеть или получить осложнения. В настоящее время несколько команд проверяют эффективность антиандрогенных препаратов в лечении Covid-19.

Мужчины составляют основную массу заболевших Covid-19, однако причины этого не ясны до конца. Этот феномен часто связывают с образом жизни мужчин — они чаще пьют, курят, питаются вредной пищей и имеют хронические заболевания. Однако свой вклад может вносить и гормональный фон. "Газета.Ru" изучила работы, посвященные связи между андрогенами — мужскими половыми гормонами — и риском заражения коронавирусом.

Многие ученые обратили внимание, что среди онкобольных наблюдается пониженная смертность от Covid-19 у мужчин с раком простаты.

Исследователи из швейцарского Университета Лугано проанализировали случаи заболевания у жителей Венеции, часть из которых имели онкологические заболевания. Эта группа умирала от болезни чаще, но смерть обходила стороной мужчин с раком простаты.

При раке простаты разрастание злокачественных клеток стимулируется тестостероном, который повышает выработку белка TMPRSS2. Чтобы замедлить рост опухоли, пациентам дают антиандрогенные препараты, которые подавляют синтез гормона. Но TMPRSS2, как оказалось, играет роль и в коронавирусной инфекции — он необходим SARS-COV-2, чтобы проникнуть в клетку. По всей видимости, гормонотерапия при раке простаты снижает риски заражения и позволяет перенести болезнь легче, считают ученые.

Эта работа привела к появлению еще нескольких, подтвердивших связь между гормонотерапией рака простаты и снижением рисков и смертности. Однако пока неизвестно, контролирует ли TMPRSS2 поведение вируса в легких в той же степени, что и разрастание опухолей. Тем не менее, они допускают, что антиандрогенные препараты способны помочь защитить мужчин от коронавируса.

О связи тестостерона и рисков заражения Covid-19 говорят и другие наблюдения. Так, среди пациентов больниц преобладают мужчины с облысением по мужскому типу, когда выпадают волосы на лбу и темени. Оно связано с андрогенами, которые влияют на деление стволовых клеток волос. Известно, что кастрация приводит к стабилизации облысения.

Дальнейшие исследования подтвердили связь между уровнями андрогенов и тяжестью Covid-19 у сотен мужчин. У женщин при этом такого эффекта не наблюдалось.

Эти данные могут послужить для разработки новых методов терапии. Онколог Мэтью Реттиг, который руководит исследованиями рака простаты в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, уже проводит двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое испытание антиандрогенного препарата дегареликс у 200 мужчин, госпитализированных с COVID-19 в Лос-Анджелесе, Сиэтле и Нью-Йорке. Часть пациентов получает инъекции, сводящие уровень тестостерона к нулю. Это снижает выработку TMPRSS2, по крайней мере, в простате, почти полностью.

Однако есть и побочные эффекты — приливы жара и рост груди.

Впрочем, это временный эффект, отмечает Реттиг, и он пройдет, когда выработка тестостерона возобновится. Он рассчитывает в течение следующих 4-5 месяцев получить достаточно данных, чтобы выяснить, поможет ли такой подход облегчить симптомы и снизить смертность.

Еще одно исследование проходит в Университете Джонса Хопкинса под руководством специалиста по раку простаты Кэтрин Маршалл. Она использует старый и недорогой блокатор андрогенов бикалутамид. Среди испытуемых есть и женщины — во-первых, у них тоже есть андрогены, хотя и в меньших концентрациях. Во-вторых, Бикалутамид повышает активность эстрогенов, которые, как ранее было показано, способствуют восстановлению легких.

"Мы проводим терапию на ранних стадиях болезни, — говорит Маршалл. — Если она сработает, это произойдет за счет снижения вирусной нагрузки".

А в Университете Калифорнии в Сан-Франциско группа под руководством клеточного биолога Фаранаки Фаттахи исследовала работу ряда препаратов в клетках сердца в поисках наиболее эффективного средства, снижающего количество рецепторов ACE2 — именно с ним связываются вирионы SARS-COV-2, чтобы проникнуть в клетку. Лучше всего себя показали финастерид и дутастерид, которые блокируют преобразование тестостерона в дигидротестостерон. Первый используется для лечения облысения по мужскому типу, второй — при терапии рака простаты. Кроме того, дутастерид снизил уровни ACE2 в здоровых альвеолярных клетках легких человека.

"Все доказательства указывают на одно и то же", — считает Фаттахи.

Гипотеза о связи SARS-CoV-2 и андрогенов пока что требует дополнительных подтверждений. Однако существующие результаты позволяют предположить, что использование антиандрогенных препаратов действительно может стать эффективным способом борьбы с коронавирусом, замедляя его распространение и давая иммунной системе его одолеть.