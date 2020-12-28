Вкус праздника. Сколько мандаринов можно съесть и полезнее ли они апельсинов

Запах мандаринов у многих ассоциируется с Новым годом. Мы радуемся, когда эти сочные, яркие и ароматные фрукты появляются в магазинах, и с удовольствием их едим несколько месяцев. Иногда можно увлечься и съесть за раз довольно много мандаринов. Но здесь нужно быть осторожными — мандарины содержат сахар и клетчатку, избыток которых не пойдет на пользу здоровью.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как поясняет портал Very Well, в одном небольшом мандарине около 40 килокалорий, 9 граммов углеводов (из них 7 граммов — сахар) и 1,3 грамма клетчатки. По сравнению с другими фруктами, в мандаринах сахара не так много. Но, напоминаем: согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, употреблять более 25 граммов дополнительных и фруктовых сахаров в день не следует.

Один мандарин также содержит 31% дневной нормы витамина C, который способствует укреплению иммунитета, обновлению клеток и имеет еще ряд полезных свойств. В мандаринах есть и витамин А, важный для здоровья глаз.

Мандарины — источник антиоксидантов, помогающих защищать клетки, уменьшающих воспаления, снижающих риски сердечно-сосудистых заболеваний и улучшающих самочувствие. Кроме того, в них много калия, который помогает снижать кровяное давление.