Вкусно и полезно: как дома испечь банановый хлеб

Сейчас люди во всем мире большую часть времени проводят дома. Рестораны, кафе и столовые становятся все менее доступны, и люди все чаще готовят еду самостоятельно. Для тех, у кого идеи уже исчерпались, профессиональная фитнес-спортсменка и тренер Катерина Чистова предлагает рецепт вкусного и полезного бананового хлеба.

Поскольку сейчас для всех в приоритете должно быть здоровье, то этот рецепт как нельзя кстати, потому что в нем используются лишь те продукты, которые действительно приносят пользу организму. Хлеб получается очень сладкий, влажный и хрустящий.

Ингредиенты



Foto: Privātais arhīvs

Бананы 4 маленькие шт. + 1 шт. для украшения (бананы берем очень спелые)

Мука овсяная 200 гр. (можно использовать любую другую муку)

Молоко овсяное 150 мл. (можно использовать любое другое молоко)

2 яйца

Орехи смешанные 50 гр.

Финики, изюм 50 гр. (перед использованием замачиваем в кипятке 10-15 минут)

Масло кокосовое 5-10 гр. (можно использовать любое другое масло)

Сода ½ чайной ложки (не гасим)

Соль ½ чайной ложки

Корица для украшения

Процесс приготовления

Бананы разминаем вилкой. Смешиваем их с яйцами и маслом.

Foto: Privātais arhīvs



Орехи и сухофрукты измельчаем и добавляем к смеси. Тщательно перемешиваем.

Foto: Privātais arhīvs

Муку смешиваем с содой и солью.

Foto: Privātais arhīvs

Соединяем обе смеси: постепенно добавляем муку, тщательно перемешивая.

Foto: Privātais arhīvs

После получения однородной массы добавляем молоко.

Foto: Privātais arhīvs

Снова все тщательно перемешиваем и заливаем тесто в форму для выпечки. Сверху украшаем двумя половинками банана и корицей.

Foto: Privātais arhīvs

Выпекаем хлеб 45-60 минут в предварительно разогретой духовке на 180 градусов. Готовность проверяем деревянной палочкой (спичкой, зубочисткой), если протыкаем хлеб палочкой и вынимаем ее сухой — хлеб готов.

После выпекания даем хлебу остыть и вынимаем из формы. Разрезаем и наслаждаемся чаепитием.

Foto: Privātais arhīvs

Калории, белки, жиры, углеводы на одну порцию: 160/4/4/30.

Приятного аппетита!