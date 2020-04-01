Вкусно и полезно: как дома испечь банановый хлеб

Сейчас люди во всем мире большую часть времени проводят дома. Рестораны, кафе и столовые становятся все менее доступны, и люди все чаще готовят еду самостоятельно. Для тех, у кого идеи уже исчерпались, профессиональная фитнес-спортсменка и тренер Катерина Чистова предлагает рецепт вкусного и полезного бананового хлеба.
Поскольку сейчас для всех в приоритете должно быть здоровье, то этот рецепт как нельзя кстати, потому что в нем используются лишь те продукты, которые действительно приносят пользу организму. Хлеб получается очень сладкий, влажный и хрустящий.
Ингредиенты
- Бананы 4 маленькие шт. + 1 шт. для украшения (бананы берем очень спелые)
- Мука овсяная 200 гр. (можно использовать любую другую муку)
- Молоко овсяное 150 мл. (можно использовать любое другое молоко)
- 2 яйца
- Орехи смешанные 50 гр.
- Финики, изюм 50 гр. (перед использованием замачиваем в кипятке 10-15 минут)
- Масло кокосовое 5-10 гр. (можно использовать любое другое масло)
- Сода ½ чайной ложки (не гасим)
- Соль ½ чайной ложки
- Корица для украшения
Процесс приготовления
Бананы разминаем вилкой. Смешиваем их с яйцами и маслом.
Орехи и сухофрукты измельчаем и добавляем к смеси. Тщательно перемешиваем.
Муку смешиваем с содой и солью.
Соединяем обе смеси: постепенно добавляем муку, тщательно перемешивая.
После получения однородной массы добавляем молоко.
Снова все тщательно перемешиваем и заливаем тесто в форму для выпечки. Сверху украшаем двумя половинками банана и корицей.
Выпекаем хлеб 45-60 минут в предварительно разогретой духовке на 180 градусов. Готовность проверяем деревянной палочкой (спичкой, зубочисткой), если протыкаем хлеб палочкой и вынимаем ее сухой — хлеб готов.
После выпекания даем хлебу остыть и вынимаем из формы. Разрезаем и наслаждаемся чаепитием.
Калории, белки, жиры, углеводы на одну порцию: 160/4/4/30.
Приятного аппетита!