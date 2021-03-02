В вашей домашней аптечке должен быть терапевтический плейлист — музыкальные композиции, которые вы будете слушать в радостные или грустные моменты. То, что музыка обладает терапевтическим эффектом, знают многие, но не все этим пользуются. Даже педагог по вокалу Виктория Пузанова лишь недавно убедилась в этом на личном опыте: музыка помогла ей преодолеть послеродовую депрессию, наладить отношения в семье и избавиться от диастаза. Вдохновленная этим, Виктория задумывается о том, чтобы в будущем стать музыкальным терапевтом. Это одна из четырех специализаций арт-терапии, целью которой является улучшение физического, эмоционального, когнитивного и социального здоровья человека.

В том, как это работает, DELFI помогли разобраться член правления Латвийской Ассоциации музыкальной терапии, музыкальный арт-терапевт Инга Берзиня, семейный психолог, консультант личностного роста Виктория Грюнберга, физиотерапевт Кристина Асонова и руководитель детского сада Кристина Лиханова.

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