Внезапная боль: почему она возникает, как ее избежать и лечить

Многие из нас нередко испытывают острые, внезапные боли в плечах, затылке, и обычно мы виним в этом застуженный нерв. Почему возникают такие боли, как их избежать и успешнее лечить? Консультируют врач-невролог, альголог Илья Новик и клинический фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце.

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О внезапных болях, например, в плечах, затылке, спине, которые мы зачастую ошибочно считаем связанными с застуженным нервом, существует очень много мифов. Чтобы лечить боль, нужно для начала уяснить, что это такое.

Боль — это физиологический механизм, защитная реакция, которая показывает организму, что возникло или грозит повреждение, и действует как сигнал: что-то нужно делать иначе. Боли могут быть очень разными, поэтому в альгологии — разделе медицины, который занимается лечением болей, они делятся на три основные категории.

1. Ноцицептивная боль — физиологическая боль, при которой повреждение клеток тела вызывает возбуждение болевых рецепторов, в результате чего образуется сигнал, который распространяется по нервам в центральной нервной системе. Мы чувствуем боль и понимаем, что делали что-то неправильно. Эта боль выполняет защитную функцию.

2. Нейропатическая боль — боль, которая возникает, если поврежден сенсорный нерв, спинной мозг или определенные центры головного мозга.

3. Ноципластичекая боль — патологическая разновидность боли, когда мы испытываем слишком продолжительную или сильную боль и она сохраняется даже тогда, когда источник боли уже вылечен.

Нервы — это структура, передающая информацию, словно "провода", на конце которых находится рецептор. Рецептор воспринимает раздражения, которые есть везде — в коже, суставных капсулах, сухожилиях. Если в окружающих тканях возникает воспаление, гибнут клетки, то определенные вещества вызывают возбуждение этих рецепторов. В свою очередь нерв передает это возбуждение в мозг. Поэтому независимо от того, болит ли у человека нога, рука, зуб или что-то другое, боль — в голове.

Действительно ли это нейропатическая боль?

В редких случаях причиной боли действительно могут быть нервы, однако чаще всего проблема кроется в другом месте.

Резкая, острая боль, которую мы часто ощущаем в плечах, затылке, поясничном отделе после напряженной позы или сквозняка, чаще всего является мышечно-суставной (болят мышцы, связки, сухожилия или суставы). Холод действительно может влиять на ее возникновение, однако важно понять процесс возникновения такой боли в целом.

Наше тело предназначено для того, чтобы двигаться — бегать, работать, добывать себе пищу, защищаться от врагов. Однако современный образ жизни не предназначен для наших мышц, так как мышца не рассчитана на хроническую, статическую нагрузку, которая возникает, например, во время сидения за компьютером, рулем автомобиля, на диване, у экрана телевизора. Если бы человек сидел в такой позе 10 минут, то проблем не возникало бы, однако если мы сидим так час, два или весь рабочий день, то напряженная и перегруженная мышца может повредиться. В ней образуются отдельные стянутые узелки, которые называются миофасциальными триггерными точками. В этих точках не хватает кислорода, поэтому они немного воспаляются, и, когда человек начинает шевелить мышцей, окружающие ее нервы реагируют. В этом случае боль — это реакция, и нерв выполняет свою функцию, передавая сигнал.

Мышца болит и сигнализирует, что мы делаем что-то неправильно, а ветер и холод — только часть причины, вызвавшей проблему. В основе этой боли лежит то, что мы не используем мышцу правильно, не двигаем ею так, как она должна была бы двигаться. Чаще всего эта боль возникает в плечевой зоне, шее или поясничном отделе.

Еще одной частой причиной острой боли в плече может быть сухожильно-суставная боль. Плечевой сустав обладает сложной структурой и богатой иннервацией. Хроническая миофасциальная боль со временем вызывает патологические изменения осанки, способствует ассиметричному распределению нагрузки на суставы. В результате страдают сухожилия, поверхности суставов и связки, а это начало хронического воспаления, остеоартрита

Оба этих сценария — мышечная боль и сухожильно-суставная боль — встречаются намного чаще, чем истинная нейропатическая боль.

Как отличить истинную нейропатическую боль

Нейропатическая боль отличается от обычной — она возникает не только при движениях и раздражениях, но и спонтанно, на "ровном месте", без какого-либо провоцирующего фактора. Она может быть острой, кратковременной, молниеносной, например, в лицевой зоне (если есть проблемы с троичным нервом). Такую боль человек испытывает от нескольких секунд до минуты, затем она на некоторое время исчезает, после чего снова повторяется. В свою очередь, при нейропатии (болезнь нервных окончаний) боль может быть постоянной, непрерывной. Любое прикосновение к коже, даже постельным бельем, может быть болезненным.

Эта боль отличается по своей сути — она обязательно сопровождается еще каким-нибудь компонентом, например, "мурашками", чувством онемения или жжения, а также ощущением, будто мышцу тянут, выворачивают или сжимают. Например, если у человека больные нервные окончания на ногах, ему может показаться тесной обувь, которая раньше долго носилась и хорошо подходила по размеру, но вдруг стала жать.

Важно понять: если это истинная невропатическая боль, вызванная больным нервом, то она почти всегда будет сопровождаться утратой какой-нибудь функции. Так как нерв передает информацию не только о боли, но и о восприятии, прикосновениях, температуре, вибрации, положении суставов и др. Например, когда мы с закрытыми глазами двигаем пальцами или прикасаемся к чему-то, мы это чувствуем и осознаем. Передачу всей этой информации обеспечивают нервы, а при повреждении нерва эта функция нарушается или искажается. К тому же, кроме чувствительной функции некоторые нервы обладают также моторной функцией, и повреждение таких нервов влияет также на движения.

Что делать, если появилась внезапная боль

Причина боли всегда кроется в совокупности факторов, и искусство и задача альголога состоит в том, чтобы не только вылечить зажатый нерв или воспалившийся сустав, но и понять причину боли, обсудить с пациентом, какое ежедневное действие, поза, движение или совокупность травматических событий лежит в основе этой боли.

Если боль появилась молниеносно, без какого-либо видимого провоцирующего фактора, и болит очень сильно, нужно вызывать скорую помощь, так как это может быть серьезной патологией, говорит врач. Если такая же, очень сильная боль появляется во время большого физического усилия, человек теряет сознание, чувствительность рук или ног — также вызывайте скорую помощь. Однако это редкие случаи — менее 1 процента.

Если, например, перед сном вы испытываете небольшой дискомфорт, а с утра от боли не можете повернуть шею, то, скорее всего, виновата какая-нибудь мышца, небольшое сухожилие. В этом случае прежде всего нужно принять подходящую дозу какого-нибудь нестероидного противовоспалительного препарата, который можно приобрести без рецепта. Если не хотите сразу принимать лекарство, можно использовать другие средства, например, смочить полотенце в теплой воде и наложить его в виде компресса на болезненное место. Также можно применять мази, например, содержащие капсаицин или ментол. Намажьте болезненное место и дайте ему покой на два дня. Если боль за это время не пройдет, необходимо связаться с семейным врачом.

Нужно учитывать, что боль — это индивидуальное явление: одному помогут прохладные компрессы, а другому — теплые.

Важно не запускать боль

Чаще всего острые скелетно-мышечные боли проходят сами, однако важно их не запускать. Существует трехмесячный рубеж: если боль продолжается три месяца, то она считается хронической. Полностью вылечить хроническую боль — трудная задача, и это редко удается. Если боль продолжается три месяца и дольше без заметного перерыва, то тогда несмотря на лечение есть вероятность, что она частично сохранится. Поэтому очень важно своевременно действовать — если боль не проходит в течение месяца, очень желательно отправиться на консультацию к альгологу, или врачу, специализирующемуся на лечении болей.

Лечение хронических и подострых болей (имеющих тенденцию стать хроническими) обычно является мультидисциплинарным, с участием нескольких специалистов. В команду альголога входят, во-первых, реабилитолог и физиотерапевт, которые работают с мышцами, сухожилиями, учат тело правильно двигаться, укрепляют слабые и расслабляют слишком напряженные мышцы.

Во-вторых, это психологи и психотерапевты — они оказывают эмоциональную поддержку и помощь человеку, чтобы помочь ему понять боль и не позволить ей ухудшить качество его жизни.

В-третьих — это лекарства, процедуры и хирургия. Когда все эти три составляющие объединены, обычно результат намного более успешный. Но самый важный элемент успешного лечения — это заинтересованный и мотивированный пациент, готовый посвятить свое время и силы занятиям лечебной физкультурой, дисциплинированному приему лекарств и изменению своего образа жизни. Каждый случай хронической боли индивидуален, и необходимые изменения образа жизни также определяются индивидуально.

Консультации альгологов доступны в крупных университетских больницах, частных практиках, а также в дневном стационаре боли при клинической университетской больнице имени П. Страдиня.

Хронические и вызванные повреждением нервов боли нередко требуют длительного, постоянного лечения. Длительное (более 14 дней) применение нестероидных противовоспалительных препаратов (применяемых перорально, в виде инъекций или свечей) независимо от используемого подхода вредно для желудка, почек и кровеносных сосудов. Поэтому в практике альголога зачастую применяются антидепрессанты и противоэпилептические средства. Они эффективны не только для лечения депрессии или эпилепсии, но и влияют на болевой центр и проводимость болевых сигналов периферийными нервами и модулируют их восприятие. Зачастую это единственные средства, которые помогают пациенту, и их можно применять длительно.

Совет фармацевта

Клинический фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце при болях рекомендует применять наружно гели, мази, пластыри и аэрозоли.

Гели и мази, в составе которых есть диклофенак, ибупрофен или другой нестероидный противовоспалительный препарат, обладают обезболивающим и противовоспалительным действием. Они применяются при болях в мышцах и суставах, травмах, растяжениях и вывихах, при спинных и ревматических болях, спортивных травмах. Эти средства наносятся тонким слоем на кожу — непосредственно на болезненное место, с соблюдением частоты и длительности применения, указанных в инструкции.

Если кожа воспалилась или повреждена, на нее нельзя наносить обезболивающие мази, также следует избегать их нанесения на большие участки кожи.

Обезболивающие и противовоспалительные средства также содержат диклофенак или ибупрофен и обладают длительным обезболивающим действием. Пластырь, содержащий диклофенак, действует до 12 часов — это значит, что его можно наклеивать на болезненное место утром и вечером.

Пластыри применяются для лечения болей при сильном перенапряжении, растяжении связок, вывихах и ушибах конечностей, после травм. Пластыри, содержащие ибупрофен, выделяют лекарственное вещество в болезненном месте в течение 24 часов после наклеивания. Они используются для лечения боли в случае перенапряжения, растяжения мышц один раз в день. Пластыри наклеивают на здоровую кожу.

С осторожностью эти средства должны применять пациенты с хроническими заболеваниями, перед их применением желательно проконсультироваться со своим врачом или фармацевтом.

Согревающие мази и гели используются как средства от хронических болей при заболеваниях спины, суставов и мышечных болях, вызванных перегрузкой. Они содержат экстракт перца, скипидарное масло, поэтому применять их нужно осторожно, избегая попадания в глаза или на слизистые оболочки, так как эти средства могут вызывать сильное раздражение. Для проверки чувствительности кожи желательно предварительно нанести на нее небольшое количество мази или геля.

Физиотерапевт может порекомендовать пациенту также соответствующий комплекс лечебной физкультуры, который необходимо регулярно выполнять дома. Физиотерапевты применяют также специальную ленту — тейп, которая напоминает по эластичности кожу и широко применяется при болях в мышцах и суставах.

Не забывайте также о приеме витамина D, чтобы поддерживать его в организме на достаточном уровне.