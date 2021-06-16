Андрей ничего не имеет против вакцинации, но делать прививку от Covid-19 пока не спешит. Он надеется переждать, соблюдая меры предосторожности — на случай, если со временем в разработанных в такой короткий срок вакцинах найдут какие-нибудь недостатки. Он сравнивает эту ситуацию с выпуском нового автомобиля — как только производитель предлагает что-то новое, не следует торопиться с покупкой, лучше подождать, пока не обнаружатся все минусы. DELFI рассказывает о людях, которые опасаются делать прививку из-за того, что сомневаются в ее качестве и возможном долгосрочном влиянии на организм.

Специалист по координации в сфере вакцинации Никита Троянский замечает, что если сравнивать прививки против Covid-19 с покупкой авто, то нужно представить, что среднестатистический житель ничего не знает о конкретной машине, но живет в 500 километрах от ближайшего магазина, и именно она ему необходима для того, чтобы туда доехать.

Многие сомневаются в том, что вакцинация является безопасной. Ситуацию осложняет то, что разобраться в вакцинах и всех связанных с ними рисках может только человек, обладающий специфическими знаниями — у большей части общества их нет. А доверять незнакомым специалистам многим непросто, особенно если дело касается собственного здоровья и здоровья близких. Масла в огонь подливают новости о побочных эффектах после вакцинации, даже если позже они были обозначены как вероятные, но очень редкие.

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