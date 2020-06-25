Врач: 5 килограммов клубники от дефицита железа не спасут

Наверняка каждый хоть раз слышал утверждение, будто за клубничный сезон надо успеть съесть хотя бы 5 кг ягод — в таком случае железа организму хватит надолго. Руководитель отделения внутренних болезней Рижской Восточной клинической больницы (RAKUS) интернист Эдмунд Янсонс объясняет, почему не стоит уповать на одну только клубнику, особенно в случае малокровия, а фармацевт сети Apotheka Иванда Крастиня рассказывает о роли железа в организме.

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"Железо — крайне нужное организму и важное минеральное вещество, которое входит в состав каждой клетки человека. Одной из главных функций железа является образование красных кровяных телец, которые отвечают за снабжение организма кислородом. Кислород, в свою очередь, необходим для функционирования всего организма, для хорошего самочувствия, энергии и работы памяти. Наиболее оптимальным источником железа считается сбалансированное питание", — рассказывает фармацевт Иванда Крастиня.

Дело не только в гемоглобине

Гемоглобин — это содержащий железо белок, который находится в красных кровяных тельцах эритроцитах и снабжает организм, в том числе мозг, кислородом. Первыми признаками нехватки железа являются усталость, нарушение концентрации и сонливость, а вскоре к ним присоединяются также физическая слабость и чувство обессиленности. Сдавая анализы крови, важно определить уровень как гемоглобина, так и ферритина (запасов железа), чтобы исключить ситуацию, когда при еще соответствующем норме гемоглобине ферритин настолько низкий, что до малокровия остается лишь шаг. Если понижен только уровень ферритина, а гемоглобин держится в пределах нормы — это дефицит железа; если ниже уровня нормы упали и ферритин, и гемоглобин, то можно говорить о малокровии.

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Вегетарианцы должны уметь считать

Хотя железо содержится во множестве различных продуктов, в организме лучше всего всасывается (на 30 %) двухвалентное железо, которое есть в говядине и говяжьей печени. В батончиках гематогена оно тоже есть, но этот вариант вегетарианцам не подойдет, так как гематоген изготавливается из бычьей крови, к тому же в нем много сахара. В свою очередь в клубнике, красной свекле, шпинате, гречке, бобовых и клюкве находится трехвалентное железо, которое усваивается организмом в три раза хуже (на 10 %). Если выяснить, сколько железа содержит каждый из продуктов и распланировать свой рацион так, чтобы в день получать по крайней мере 5 мг железа, за месяц можно повысить показатель ферритина (правда, лишь в том случае, если у человека нет проблем со всасыванием питательных веществ).

Ешьте вместе с белками

Уровень железа можно повысить и при помощи орехов, абрикосов и клубники — при условии, что в рационе достаточно белков. Чтобы железо хорошо всасывалось, оно должно прикрепиться к транспортным белкам. Если питание не слишком богато белками, поступившее в организм железо не сможет усвоиться. Кроме того, клубника с молоком — это, с одной стороны, вкусно, но поскольку в молоке содержатся и белки, и кальций, усвоение железа будет затруднено. Кальций препятствует всасыванию железа, а вот о том, насколько сильно, остается только гадать. Это зависит и от количества съеденной за раз клубники, и от объема молока, и даже от сорта клубники. Всех факторов учесть невозможно. Железо не будет всасываться и в том случае, если препарат употребляется вместе с творогом или шоколадом.

Если вы принимаете аптечные препараты

Содержащие железо препараты нельзя употреблять одновременно с медикаментами, понижающими кислотность желудка: это также препятствует его всасыванию. Принимать эти средства нужно с перерывом хотя бы в час. Если у вас жидкий препарат (сироп или ампулы), рекомендуется принимать его через соломку, чтобы не потемнели зубы. Безрецептурные препараты железа в виде сиропов предназначены в основном для детей, поскольку в них слишком незначительная доза железа, которую вряд ли можно считать терапевтической для взрослых. Чтобы препарат дал эффект, в нем должно быть хотя бы 50–100 мг железа, и принимать его рекомендуется вместе с каким-либо соком, богатым витамином С (например, с соком цитрусовых или облепихи), — это способствует всасыванию железа.

"В аптеках сейчас доступны различные препараты железа в виде капсул, таблеток, порошков, в жидком виде. У каждого из них свои особенности употребления, однако лучше всего принимать их натощак, чтобы другие продукты не мешали ему всасываться. Стоит, однако, иметь в виду, что для того, чтобы изменить состав крови, железосодержащие препараты нужно употреблять длительное время — по крайней мере три месяца", — комментирует фармацевт Иванда Крастиня.

Лучше натощак

Начиная пить курс препаратов железа, лучше всего приучить себя принимать железо натощак за полчаса до еды, ведь мы никогда не может быть абсолютно уверены в том, не вступит ли съеденное в соединение с железом, например, не соединится ли оно с танинами, содержащимися в чае или кофе, что нарушит всасывание железа.

Неожиданно: свекла поможет узнать, нет ли у вас дефицита железа

Железа в свекле лишь немногим меньше, чем в клубнике, но включить это корнеплод в свой рацион стоит и в диагностических целях: если после употребления красной свеклы моча окрашивается в розово-красный цвет, значит, железа в организме слишком мало. Если железа достаточно, почки способны нейтрализовать содержащийся в свекле пигмент бетаин, и цвет мочи не меняется. Если же железа не хватает, почки не могут нейтрализовать бетаин, и пигмент окрашивает мочу.

Трехвалентное железо в 100 г продукта: