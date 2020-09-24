"Врач даже не успел прийти": о родах на 24-й неделе, борьбе за жизнь и просьбе о помощи

"Подозрения были, но надежда все равно оставалась на то, что ребенок просто отстает в развитии и это можно будет наверстать", — признается в беседе с DELFI Людмила Соколова. Она уже знает, что результаты проведенного недавно теста на аутизм подтвердили худшие опасения. И хотя смириться с таким диагнозом пока очень трудно, это не повод ничего не делать — наоборот, теперь все усилия будут направлены на то, чтобы максимально улучшить качество жизни сына. С этой целью планируется пройти обследование в Институте мозга человека. Если удастся до 18 октября — дня рождения мальчика — собрать необходимую для этого сумму, это будет лучшим подарком для всей семьи.

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Людмила родом из Даугавпилса. Но, как очень многие, в далеком 2008 году собрала вещи и уехала на заработки в Великобританию. Именно там 18 октября 2016 года на свет появился ее первый и пока единственный сын Артем.

"Для нас с мужем это было очень долгожданное и волнительное событие, поэтому, когда к концу первого месяца беременности я заметила небольшое кровотечение, сразу поехали к врачу. После осмотра он сказал, что все нормально, причин для беспокойства нет. Но как не волноваться?! Второй раз кровотечение началось на 20-й неделе, причем резко, во сне. Я проснулась от ощущения, что из меня что-то вытекает, очень сильно испугалась, и мы, конечно, тут же поехали в больницу, однако, все проверив, медики и в тот раз сообщили, что все в порядке", — рассказывает Людмила.

С этого момента кровило уже постоянно — то больше, то меньше. Людмила уже не работала, много времени проводила в положении лежа, но это не спасло ее от дальнейшего развития событий. "Я почувствовала странную боль, полагаю, это были схватки, но у меня первый ребенок, я не знаю, как это происходит и какие должны быть ощущения, поэтому по дороге в больницу даже подумать не могла, что еду рожать".

Роды прошли стремительно — когда Людмилу разместили на кресле для осмотра, врачи сказали, что уже видна головка ребенка. "Врач даже не успел прийти, как все случилось", — вспоминает молодая мама.

Никаких гарантий и обещаний

На календаре — всего 24-я неделя беременности. Шестимесячного малыша врачи сразу поместили в отделение интенсивной терапии, подключив ко всем необходимым препаратам, и честно сказали родителям: "Обещать ничего не можем. Гарантии, что ребенок выживет, нет". Но Артем выжил.

В отделении интенсивной терапии он провел почти пять месяцев: его состояние то улучшалось, то снова ухудшалось. Основные проблемы были связаны с дыханием. "Он никак не мог начать самостоятельно дышать, даже через кислородную маску, поэтому легкие были подключены к специальному вентилятору, продолжительное использование которого могло негативно сказаться на здоровье легких", — говорит Людмила.

Вскоре у мальчика диагностировали анемию и четыре раза делали переливание крови, обнаружили паховую грыжу, которую пришлось оперировать, и констатировали проблемы со зрением.

"Для того, чтобы Артема могли выписать из больницы, он должен был набрать вес и начать дышать без маски. Родился он 18 октября, а отпустили его домой только 8 марта", — вспоминает мама. По ее словам, в тот момент было и радостно, и страшно одновременно: "Когда Артем кушал, он часто давился и начинал задыхаться, из-за чего меня накрывала паника. Страшно было и спать, а вдруг он во сне перестанет дышать".

Артем продолжал усердно бороться за жизнь. Однако проблемы со здоровьем возникали регулярно, показатели могли резко измениться, и приходилось снова и снова отправляться за помощью в больницу.

Верили, надеялись, ждали



Время шло и постепенно становилось понятно, что развитие Артема ни физически, ни психологически не соответствует его возрасту. "Лично для меня очевидным это стало только, когда сыну исполнилось три года. Понимаете, многие нам говорили, мол, подождите, к трем годам такие детки обычно догоняют своих сверстников. И мы верили, надеялись, ждали. Казалось, что он еще маленький, что он действительно может совершить скачок в развитии, но потом стало ясно, что ничего подобного не произойдет".

Тогда на семейном совете было решено, что Людмила вместе с Артемом отправится домой — в Латвию, а папа останется работать в Англии. "Что касается медицины, то у нас в Латвии хорошие специалисты, здесь намного больше возможностей получить квалифицированную помощь, а именно это и стало для нас приоритетом. Мы возвращались, чтобы позаботиться о здоровье Артема — поставить диагноз, начать посещать физиотерапевта, логопеда и других специалистов".

Планы были большие. В феврале 2020 года Людмила вместе с Артемом приехала в Даугавпилс. Как вы понимаете, буквально месяц спустя в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация, закрыты границы, а также отменены приемы у врачей и занятия у различных специалистов. "К настоящему моменту нам удалось проконсультироваться с невропатологам, он направил нас к психиатру и на энцефалограмму, Артем прошел тест на аутизм, результаты которого подтвердили диагноз. Мы записались в специализированный садик, а попасть в него смогли буквально две недели назад. Из-за коронавируса все очень затянулось, но главное, что сейчас все маленькими шажками все-таки продвигается вперед".

Лучший подарок

Один из следующих важных шагов — отправиться в Институт мозга человека в Санкт-Петербург. Его врачи готовы принять Артема с мамой на обследование и последующее лечение уже в конце этого года. Однако сначала нужно собрать необходимую для этого сумму — около 4800 евро. В этом семье помогает благотворительный фонд "Вера, Надежда, Любовь".

Если у вас есть возможность поддержать семью, то сделать это можно следующим образом:

позвонив по телефону 90006684, вы перечислите 1 евро 42 цента;

набрав номер 90006560, вы пожертвуете 4 евро 27 центов;

жертвовать можно и непосредственно на сайте фонда с пометкой "для Артема Соколова".

18 октября Артему исполнится 4 года. Ему еще многому предстоит научиться, но без помощи специалистов сделать это будет сложно.

"Ходить он начал только в два года. Зрительный контакт с близкими есть, с посторонними — нет. Говорить пока не умеет, но я практически всегда могу его понять. Вместо слов он показывает: если хочет пить, то рукой показывает на бутылочку, если гулять — приносит кроссовки, если спать — может положить голову на диван. В последнее время стал очень активным, поэтому мечтаю о том, чтобы создать для него дома спортивный уголок", — рассказывает Людмила.

Заниматься, заниматься и еще раз заниматься — это приоритет родителей Артема. "Мы очень надеемся на то, что обследование и лечение в Институте мозга поможет понять, чем можно помочь ребенку с таким диагнозом, как жить с таким диагнозом. Трудно это принять до конца. Конечно, бывают моменты отчаяния. Поплачешь, выльешь свою боль, вытрешь слезы и улыбнешься от осознания того, что у тебя есть сын. Мы хотим сделать все возможное, чтобы качество его жизни стало лучше, но для этого нам очень нужна поддержка".

Лучшим подарком для всей семьи будет собрать необходимую для поездки сумму уже к 18 октября. Артем, с наступающим!

Большое спасибо всем, кто помог пройти обследование и лечение в Институте мозга человека Андрису Масс и Демиду Пурвинскому. Они уже вернулись из Санкт-Петербурга домой.