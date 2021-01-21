Врач: "В конце дня маски нужно стирать, сушить и гладить"
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Если вы предпочитаете носить тканевые маски, то менять их нужно каждые четыре часа, а в конце дня все их постирать. Об этом со ссылкой на заведующую терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врача-инфекциониста Галину Гольцман пишет портал MEDdaily.

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"Это не маска, которую можно бросить на тумбочку и на следующее утро надеть, так как между волокнами ткани могут остаться бактерии. В ту минуту, когда вы кинули маску на тумбочку, вы туда кинули кучу бактерий", — объясняет врач.

Поэтому очень важно провести термообработку. "Можно гладить, можно постирать в горячей воде, чтобы маски прошли тепловую обработку. Дело же не в том, чтобы маска была не мятая, а чтобы оставшиеся бактерии прошли термообработку. Если вы стираете в стиральной машине, вы можете поставить температуру 80 градусов и это будет термообработкой. При стирке вручную вы не можете это делать кипятком, вы будете стирать при комнатной температуре, а это не является термообработкой и в таком случае лучше прогладить", — говорит Галина Гольцман.

По ее словам, лучше использовать обычные маски, отказавшись от "модных" с декоративными элементами.

В целом защитные свойства тканевых масок зависят от количества слоев. Многоразовая маска должна быть двух- или трехслойной. Внутренний слой не должен раздражать кожу, а внешний не должен пропускать патогены внутрь.

К слову, власти Германии рассматривают возможность введения обязательного ношения профессиональных респираторных масок класса FFP2. С начала этой недели данная мера уже действует в магазинах и общественном транспорте Баварии, передает ТАСС.

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DELFI Woman

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Коронавирус жизнь в карантине Здоровье Маски
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