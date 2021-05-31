Врачи обеспокоены появлением "синдрома вакцинированного": в чем он проявляется и чем опасен

"Число вакцинированных людей растет, и врачи обеспокоены новым явлением, которое они начали наблюдать", — пишет Le Figaro.

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"Нет никаких проблем, я вакцинирована", — говорит Камилла, прежде чем поцеловать подругу, которая еще не получила свою первую инъекцию. После снятия карантина и вакцинации, открытой для всех, многие возвращаются к своим старым привычкам. Некоторые понимают, что они все еще могут быть носителями вируса и передавать его даже после двух инъекций, но другие, похоже, игнорируют это и отказываются от барьерных жестов, чувствуя себя свободными от Covid-19", — пишет журналистка Жанна Сенешаль.

Между тем, все специалисты в области здравоохранения предупреждают: необходимо по-прежнему проявлять осторожность, вирус все еще активно циркулирует на территории страны, а количество вакцинированных еще не достигло уровня, достаточного для того, чтобы можно было надеяться на иммунитет. В последние дни послышались разговоры о "синдроме вакцинированного", который беспокоит многих врачей, отмечает автор статьи.

Говоря об этом новом синдроме, врачи имеют в виду людей, которые получили первую дозу вакцины и стали избавляться от барьерных жестов, рискуя заразиться Covid-19, передать его или даже оказаться в больнице. В интервью Le Parisien Бенжамен Давидо, специалист по инфекционным заболеваниям из Университетской больницы имени Раймона Пуанкаре в Гарше, поясняет, что все больше и больше наблюдает "пациентов такого типа в наших отделениях. Они воспринимают свою первую дозу как тотем, тогда как все первые антитела появляются только через две недели, а затем постепенно растут.

Жан-Мишель Константин, глава Французского общества анестезии и реанимации, также подтверждает наблюдение, отмеченное Le Parisien: "После того, как началась вакцинация, возникло значительное количество заражений и госпитализаций после первой дозы. Я совсем недавно принял пациента с таким случаем, — рассказывает он. — Волн реанимации нет, но это служит свидетельством определенного душевного состояния. Как только человек думает, что он хотя бы минимально защищен, он слишком быстро ослабляет барьерные жесты".

В пятницу, 14 мая, главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что по данным, собранным в разных странах, вакцины "защищают от инфекции в пределах от 70% до 80%". В Le Figaro Клотильда Латарш, эпидемиолог университетской больницы Нанси, указала, что необходимо подождать три недели после первой инъекции, чтобы увидеть "снижение риска передачи на 50%". "Вот почему нам нужны другие защитные меры, такие как ношение маски, дистанцирование и другие... до тех пор, пока страны не достигнут уровня, при котором большое количество людей будет защищено, а распространение вируса и передача достигнут очень низкого уровня", — добавила эксперт ВОЗ.

В газете Le Parisien реаниматолог Жан-Мишель Константин напоминает, что после вакцинации всегда присутствует возможность заразиться "тяжелой формой заболевания" или даже, для молодых людей, "длительным Covid". Все врачи рекомендуют проявлять осторожность и не терять бдительность слишком рано, чтобы не допустить возобновления эпидемии, — отмечается в публикации. "Несмотря на вакцинацию, мы сохраняем маску, сохраняем барьерные жесты, продолжаем соблюдать осторожность", — провозглашал медбрат Юбер Флери перед камерами TF1.

На данный момент во Франции барьерные жесты были немного адаптированы для людей, которые прошли "полный график вакцинации". По рекомендациям Высшего совета по здравоохранению, в частной семейной и дружеской обстановке можно снять маску при условии соблюдения других барьерных жестов. Кроме того, некоторые департаменты, в которых наблюдается низкий уровень заболеваемости, также решили отменить обязанность ношения масок на открытом воздухе, резюмирует Le Figaro.