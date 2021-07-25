Все оттенки шоколадного: как быстро и безопасно получить красивый загар

Несмотря на то, что мода на чрезмерный загар до состояния "курочки-гриль" давно прошла, многие из нас не желают отказывать себе в удовольствии полежать на пляже. Да и легкий ровный бронзовый оттенок, что бы там ни говорили модные эксперты, придает коже здоровый ухоженный вид. Впрочем, умеренность — не единственное условие для красивого и полезного загара.

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Повторенье — мать ученья

Врачи не устают повторять: не стоит находиться на пляже с 11 утра и до 16 часов дня. Солнце в этот период особенно агрессивно: оно не нежно греет, а беспощадно сжигает. Многие ошибочно полагают, что чем более жгучее солнце, тем эффектнее будет загар. Это не так: в эти часы кожа не успевает выработать нужный меланин и просто сгорает. Отправляйтесь на пляж рано утром или ближе к вечеру — и тогда вы получите красивый и равномерный бронзовый оттенок кожи.

Торопиться не надо

Возьмите за правило: во всем нужна умеренность. Начните принимать солнечные ванны постепенно — начиная с 15 минут в день, а затем понемногу увеличивайте время. Таким образом кожа привыкнет к солцу и потихоньку начнет вырабатывать "гормон загара".

Чтобы купание было в радость

Если вы любитель поплавать, помните, что вода отражает солнечные лучи. Поэтому капли, которые остаются на вашей коже после купания, начинают работать как мини-лупы, то есть усиливают воздействие солнца. Совет здесь простой: после того, как вы вышли из воды, всегда насухо вытирайтесь полотенцем.

Загореть, а не сгореть

Когда вы выбираете солнцезащитный крем, внимательно читайте этикетку: он должен защищать и от UVA, и от UVB лучей. Многие ошибочно считают, что кремы с солнцезащитными фильтрами не только защищают от ожога, но и мешают коже приобрести красивый загар. На самом деле солнце активизирует выработку меланина и через крем, одновременно оберегая кожу от ожога и старения. Пользоваться кремом надо каждые два часа или после каждого купания.

Осторожно, косметика!

Непосредственно перед поездкой на пляж стоит воздержаться от использования скрабов, лосьонов и тоников. Нежелательно также мыться с мылом и гелем. Во всех этих средствах активные вещества разрушают защитный слой кожи, что может привести к серьезным ожогам. Парфюм на пляже не только бесполезен, но и опасен: он усиливает чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам. Ожоги, зуд и пигментные пятна — это ведь не то, что вы мечтаете получить во время пляжного отдыха?

Оранжевое лето

Чтобы загар был красивым и ровным, а также долго держался, активно ешьте оранжевые овощи и фрукты: морковь, апельсины, абрикосы, болгарский перец, персики — в них содержится бета-каротин, который помогает организму вырабатывать меланин.