Вши, глисты и блохи: как избавиться от паразитов

Тема неприятная, но важная, поскольку необходимо обладать информацией на тот случай, если кто-то в семье столкнется с такой проблемой как вши, глисты или блохи. О том, как защитить себя и детей от возможного инфицирования паразитами и что делать, если избежать этого не удалось, рассказывает фармацевт “Euroaptieka” Зане Мелберга.

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Вши и гниды

Заразиться вшами может любой, независимо от пола, возраста и социальной принадлежности. Мнение, что они возникают от грязи, является ошибочным, — инфицироваться ими может и очень чистоплотный человек. Чаще всего вшами заражаются дети в возрасте от 3 до 11 лет. Заражение происходит при соприкосновении с головами других детей или при использовании чужих расчесок, резинок для волос, шапок, полотенец, при примерке одежды в магазине или при поездке в общественном транспорте.

Вши и гниды или яйца вшей лучше всего заметны в волосах ближе к коже головы, в местах, где волосы растут гуще всего. Об их наличии свидетельствует постоянный, сильный зуд в области головы и задней части шеи, из-за которого может быть нарушен сон, ведь вши кормятся именно ночью. На коже за ушами, на висках и в задней части шеи из-за расчесов могут появиться небольшие красные припухлости, уплотнения кожи с водянистыми выделениями.

Чтобы убедиться, есть ли в волосах вши, необходимо при дневном свете тщательно прядь за прядью вычесать волосы густым гребнем. В свою очередь, если возле корней волос заметны маленькие, белые пятнышки, которые трудно отделить от волос, то это яйца вшей или гниды.

Если у ребенка обнаружены вши, то высока вероятность, что они есть и у других членов семьи, в том числе у братьев и сестер, поэтому в их наличии рекомендуется убедиться всем членам семьи. Кроме того, следует быть ответственными и своевременно проинформировать руководство школы, чтобы оповестить родителей остальных детей о случаях вшей в классе и чтобы можно было избавиться от них.

Для избавления от имеющихся в волосах вшей необходимо использовать доступные в аптеках препараты — шампуни или аэрозоли, в состав которых входит вещество диметикон или силиконовое масло. Чтобы избавиться от имеющихся в волосах мертвых вшей и гнид, волосы надо вычесывать специальным частым гребнем два раза в день (утром и вечером), пока не останется ни вшей, ни гнид. После этого надо продолжать вычесывание через день по крайней мере в течение недели, пока все гниды не будут уничтожены и не будет уверенность в том, что не вылупляются новые вши.

Помимо этого, для уничтожения вшей и гнид, выпавших из волос, одежду и постельное белье следует стирать в стиральной машине при температуре по крайней мере 60°C, а верхнюю одежду надо сдать в химчистку или держать в закрытом пластиковом мешке по крайней мере 2 недели. Жилые помещения, в том числе кровати и диваны необходимо тщательно вычистить пылесосом.

Глисты

Острицы — это паразиты кишечного тракта человека, которые чаще всего встречаются у детей, заразившихся от другого человека или не соблюдающих нормы гигиены. Хотя в нынешнее время все больше внимания уделяется регулярному мытью и дезинфицированию рук, заражение может произойти через домашних питомцев, продукты — немытые фрукты и овощи, а также путем бытовых контактов, например, через игрушки. Семьям, в которых имеются домашние животные, каждому члену семьи один раз в год необходимо принимать противоглистные препараты, доступные как в виде рецептурных медикаментов, так и без рецепта, после предварительной консультации с врачом или фармацевтом.

Самым частым симптомом, который беспокоит пациентов с острицами, является зуд в анальной области, преимущественно ночью, когда глисты выходят для откладывания яиц между складками вокруг анального отверстия. Когда ребенок чешется, яйца остриц попадают под ногти и на руки, таким образом возможно инфицирование и других людей. Если заражение острицами продолжается достаточно долго, то возможны боли в животе, плохой аппетит, бессонница, скрип зубами во сне.

При лечении от остриц важно уделять усиленное внимание соблюдению разных гигиенических мер. Для искоренения остриц в организме ребенка, необходимо обратиться к семейному врачу, чтобы сделать анализы и выписать наиболее подходящие медикаменты. После завершения курса лечения анализы надо сдать повторно.

Блохи

Блохи являются одной из крупнейших проблем в жилище, ведь мелких кровососов не только трудно заметить, но и очень трудно уничтожить. Блохи могут быть переносчиками различных болезней, а также вызывать аллергическую реакцию — недаром они имеют дурную славу. Для развития блох необходимы органические вещества, источником которых могут быть отмершие клетки кожи, микроскопические грибки, перья и остатки еды. Если дома есть домашний питомец, то места, где он спит, и мягкую мебель, на которую дома забирается животное, надо регулярно чистить и убирать. Важно позаботиться и о шерсти питомца, регулярно ее расчесывая. Учитывая то, что при расчесывании из шерсти могут высыпаться яйца и личинки блох, делать это рекомендуется на улице. Чтобы избежать появления блох в жилище, по крайней мере раз в неделю рекомендуется убирать жилище с помощью пылесоса и обеспечить мытье полов.

Если все же ребенка покусали блохи, скорее всего ребенок будет реагировать на зуд и расчесывать места блошиных укусов, таким образом создавая риск другой инфекции, из-за чего бугорки на месте укусов блох могут стать еще больше. С помощью продаваемых в аптеках дезинфицирующих жидкостей можно снять раздражение и уменьшить зуд. Между тем, если места укусов насекомых уже расчесаны до крови, на них можно нанести крем с пантенолом, который можно купить в аптеках. Для уменьшения зуда, после предварительной консультации с фармацевтом, от аллергии, отеков и зуда рекомендуется выбрать специальный гель или таблетки для приема внутрь.