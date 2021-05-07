Взрыв в голове. Начат сбор подписей за включение мигрени в список компенсируемых диагнозов

Сейчас на рынке доступны разные виды лекарств от мигрени, ингаляционные препараты, а также инъекции, сокращающие частоту приступов. Однако все они достаточно дорогие, и Латвия — единственная из стран Балтии, которая их не компенсирует. С целью изменить это Латвийская ассоциация пациентов с головной болью начала соответствующий сбор подписей на портале manabalss.lv.

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Только что был живым и энергичным, а в следующее мгновение — парализован. Этими словами можно описать 11,4% жителей Латвии, страдающих от мигрени — самого распространенного заболевания мозга в мире, которое чаще всего встречается у людей трудоспособного возраста. Невыносимая головная боль, которая может длиться несколько дней, чувствительность к свету, звукам, запахам, рвота.

Пациенты ежемесячно тратят на медикаменты вплоть до несколько сотен евро, покрывая расходы из бюджета своей семьи, ведь мигрень в Латвии не входит в список диагнозов, при которых медикаменты на лечение компенсирует государство.

Опрос, проведенный Латвийским Обществом пациентов с головной болью (LGPB), показывает, что 40% пациентов с мигренью по крайней мере 1–6 дней в течение последнего месяца из-за мигрени не могли пойти на работу. В целом 80% опрошенных признают, что мигрень оказывает влияние на их профессиональную жизнь — даже если не приходится пропускать работу, мигрень мешает сконцентрироваться на работе и полноценно трудиться, снижая эффективность по крайней мере на 50%. 19% пациентов даже признались, что из-за мигрени вносили изменения в свои профессиональные планы, меняли или теряли работу.

"Многим кажется, что мигрень — это "болезнь див" или отговорка, чтобы "отдохнуть" во время работы. Но я, как пациент с мигренью, не пожелала бы свою болезнь даже злейшему врагу. У каждого пациента с мигренью есть свои сравнения для описания болезни. Я бы сказала, что мигрень сопоставима с ударом ножом в висок или взрывом в голове. Доставляют трудности даже самые простые действия, например, подъем с постели. У одних мигрень бывает раз в месяц, у других — раз в неделю, а у кого-то и несколько раз в неделю. Но независимо от частоты, она почти всегда невыносима. Часть людей с хронической мигренью или страдающих мигренью больше 15 дней в месяц, во время мигрени могут быть полностью нетрудоспособны, а также не в состоянии о себе позаботиться. Эти пациентам не получают поддержку от государства, нет даже компенсируемых медикаментов, потому что мигрень не входит в список компенсируемых диагнозов, являясь неврологическим заболеванием, при котором головная боль бывает постоянной и невыносимой. Пациенты сталкиваются с ситуацией, когда невозможно открыть больничный лист, потому что семейный врач приглашает прийти с визитом, что обычно во время мигрени невозможно сделать. Зачастую эти пациенты становятся бременем для всей семьи, не только в финансовом, но и в бытовом плане", — говорит руководитель LGPB Лига Алберлиня.

Невролог и специалист по боли Лига Мекша подчеркивает, что жизнь пациентов с мигренью можно значительно облегчить с помощью правильно подобранных медикаментов, которые уменьшают не только боль, но и частоту приступов мигрени. "Сейчас на рынке доступны разные виды лекарств от мигрени — таблетки, которые надо запивать водой, ингаляционные препараты, а также растворимые во рту таблетки, которые помогают пациентам с рвотой или доступны в тот момент, когда нет воды, чтобы запить таблетку. Доступны также инъекции, сокращающие частоту приступов мигрени, значительно облегчая повседневную жизнь человека. К сожалению, эти медикаменты дорогие, и Латвия — единственная из стран Балтии, которая их не компенсирует".

По подсчетам врачей, только 4,5% пациентов с мигренью в Латвии принимают необходимые препараты, также зачастую отсутствует профилактическое лечение и предотвращение мигрени.

В ходе проведенного LGPB опроса пациенты признались, что на покупку медикаментов от мигрени им необходимо в среднем 40 евро в месяц, однако дополнительно добавляются также расходы на посещение врача-специалиста, транспортные расходы на дорогу к врачу или в аптеку, а также упущенные доходы из-за пропущенных рабочих дней. Если приступы мигрени бывают чаще или необходим специфический метод лечения или реабилитаций, расходы могут достигать даже несколько сотен евро в месяц.

Бывает, что, стараясь сэкономить деньги, пациенты с мигренью делят таблетку пополам, не получая необходимую медицинскую помощь, или откладывают таблетку на тот день, когда боль будет еще сильнее, и принимают обычное обезболивающее средство, действие которого не эффективно.

Между тем проведенное в 2019 году исследование "Экономический гнет мигрени в Латвии и Литве: прямые и косвенные затраты" свидетельствует, что средние затраты по мигрени на одного пациента в год составляют около 801 евро. В эту сумму включены не только упомянутые ранее медикаменты и расходы на лечение, но и косвенные расходы, связанные с отсутствием и нарушениями в работе в результате этого диагноза.

Следует признать, что это не единственная печальная статистика. Современное общество приняло головную боль как своеобразную норму, связанную с напряженным повседневным ритмом, и люди не обращаются за помощью к специалистам. Врачи отмечают, что примерно пятьдесят процентов пациентов с мигренью никогда в жизни не ходят к врачу и не знают свой диагноз, продолжая искать спасение в классических обезболивающих средствах, не дающих желаемого избавления от боли. Поэтому их прием становится чрезмерным и часто вызывает привыкание, когда приходится принимать еще и еще больше, или вызывают проблемы с другими органами, например, желудком, печенью.

Поэтому невролог и специалист по боли Линда Звауне призывает запомнить главные признаки мигрени, чтобы своевременно обратиться к своему семейному врачу или неврологу: "Головная боль при мигрени пульсирующая, в основном односторонняя — в правой или левой половине головы, но может болеть и вся голова. Головная боль бывает средней или сильной и усиливается при любом движении. Примерно треть пациентов с мигренью чувствуют приближение мигрени, потому что об этом свидетельствует аура мигрени — ощущения, которые могут появляться перед головной болью, реже — сопровождают ее. Для ауры мигрени характерно нечеткое зрение, светящиеся объекты в поле зрения (мерцание, мигающие огни), темные пятна или иные нарушения зрения, покалывание в руках и ногах, нарушения речи, реже — движений. Значительная часть людей во время мигрени сталкивается также с тошнотой и рвотой. Если вы испытываете какой-то из этих симптомов, приглашаю немедленно обратиться к своему семейному врачу или неврологу — специалисты выпишут медикаменты, которые подходят для облегчения боли именно при мигрени".

"Мы верим, что государство и общество не останутся равнодушными к нашим страданиям", — говоря об инициативе, отмечает Лига Алберлиня. "Конечно, мы понимаем, что мы не единственные, кто нуждается в поддержке государства, но все же не можем молчать. Мигрень — это болезнь, которая затрагивает не только рабочую и семейную жизнь, но и ментальное здоровье. Она часто сопровождается тревогой, депрессией и боязнью повторения приступов. 83% пациентов, участвовавших в нашем опросе, признают, что у них есть нарушения сна, и это может послужить основой для развития тревоги, синдрома выгорания и депрессии. Конечно, компенсация медикаментов не избавит нас от мигрени, потому что это, к сожалению, не под силу никому. Надо научиться жить с мигренью, и компенсируемые медикаменты предотвратят беспокойство из-за невозможности позволить дорогие медикаменты, которые нужны очень многим пациентам! А в случае мигрени именно беспокойство и стресс являются факторами, активизирующими новые приступы".