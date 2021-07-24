"Я испытываю стыд за свое состояние". Почему онкологическое заболевание случилось со мной?

Самый частый вопрос, на который хотят найти ответ все люди, оказавшиеся перед сложной ситуацией, или, как в моем случае, в период узнавания своего онкологического диагноза — "почему это случилось со мной?".

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Это нормальная человеческая реакция на травматичное событие — найти причину происшедшего, проанализировать и устранить ее, чтобы в будущем избежать повторения ситуации. Человеку свойственно накопление опыта, анализ этого опыта, но в случае с онкологическими заболеваниями анализ собственного опыта пока не работает.

Дело в том, что медицина пока не дает точного и внятного ответа — почему у конкретно взятого человека возникает мутация клеток, а у его соседа — нет. В любой медицинской статье о причинах возникновения рака есть много пунктов, которые, процитирую, "увеличивают вероятность возникновения рака". Даже вредные привычки, которые уже уложились в нашей голове как вредные — курение, частое и обильное употребление алкоголя, ежедневное переедание — однозначно не приводят к онкологическому заболеванию, а повышают, иногда существенно, вероятность возникновения.

Я представляю себе существующую неопределенность в установлении причин заболевания, неким Средневековьем, когда в неурожае или в эпидемии винили колдовство ведьм. Человечество накопило некий медицинский опыт, и теперь уже никому в голову не придет обвинять ведьм в эпидемии Covid-19. Я верю в то, что в ближайшем будущем ученые найдут причину или комплекс причин, которыми точно можно объяснить, почему в конкретной точке жизни у конкретного человека появился конкретный тип рака. Это было бы огромным облегчением для любого заболевшего.

Во-первых, он перестанет прокручивать разные ситуации из прошлого и мучительно обдумывать, было ли некоторое событие в жизни той поворотной точкой, которая послужила триггером к возникновению болезни, или нет.

Во-вторых, если долгое и трудное лечение привело к ремиссии, врачи, как правило, говорят, — "живите, как прежде, до болезни". Эти слова приводят в состояние тревожности — у меня появилось онкологическое заболевание из-за моего некого "неправильного" поведения в прошлом (в чем точно была "неправильность", никто не знает), а вы советуете мне снова вернуться в это "неправильное" поведение, к чему это снова приведет? Некоторые излечившиеся из-за возникшей тревожности и неопределенности рекомендаций начинают проповедовать такой строгий здоровый образ жизни, полный ненужных самоограничений, что уже и сама жизнь теряет краски и полноту бытия. Когда будут понятны причины, врачи будут выдавать конкретные рекомендации по стилю жизни после лечения.

В-третьих, люди, у которых есть наследственный фактор болезни, будут точно знать, что и в какой момент делать, чтобы предотвратить развитие заболевания или, как минимум, выявить его на ранних стадиях развития.

Далее я перечислю часто упоминаемые причины онкологических заболеваний для того, чтобы повысить информированность людей — как заболевших, так и находящихся вокруг. Информированность заболевших, я очень надеюсь, снизит чувство вины и стыд за свою болезнь, а также мучительный поиск ответа на вопрос — "за что?". Информированность окружающих — уберет, наконец, victim blaming (обвинение жертвы).

Итак, на сайте Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) отмечено, что употребление табака, алкоголя, нездоровое питание, отсутствие физической активности и загрязнение воздуха являются факторами, повышающими риск развития рака. Чтобы конкретизировать эти общие слова, ВОЗ инициировала создание Международного агентства по изучению рака. Рак, по мнению этого агентства, возникает вследствие перерождения нормальных клеток организма в опухолевые, который происходит в результате взаимодействия наследственного фактора и категориями внешних факторов, которые включают:

физические канцерогены , такие как ультрафиолетовое и ионизирующее (радиационное) излучение;

, такие как ультрафиолетовое и ионизирующее (радиационное) излучение; химические канцерогены , такие как асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины (загрязнители пищевых продуктов) и мышьяк (загрязнитель питьевой воды);

, такие как асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины (загрязнители пищевых продуктов) и мышьяк (загрязнитель питьевой воды); биологические канцерогены, такие как инфекции, вызываемые некоторыми вирусами (вирус папилломы человека, вирус гепатита B, вирус гепатита C и вирус Эпштейна-Барра), бактериями (Helicobacter pylori) или паразитами.



Психологи в своих работах указывают причинами возникновения рака долгий изнуряющий стресс и аутоагрессию (самоедство).

Над конкретизацией причин возникновения рака работает целое международное агентство, пишут работы психологи, а мы, оказавшись в сложной ситуации болезни, умудряемся навязать себе вину за сложившееся положение вещей и стыдиться своей слабости и беспомощности. По этой причине мы очень часто отказываемся рассказывать о своей болезни, не просим помощи, блокируем воспоминания, связанные с болезнью.

Линейность нашего сознания рождает мысль, что любое наше действие или бездействие приводит к некому результату, таким образом, если мы заболели, то определенно, есть в этом наша вина. Так как причина не была четко артикулирована докторами, можно посвятить остаток жизни в анализе своего прошлого с выуживанием собственных ошибок, обычно мнимых.