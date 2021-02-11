"Ты вообще что-нибудь ешь?". Это наиболее частый вопрос, который задают Миле Ковалевой при встрече или в комментариях под ее фотографиями в соцсетях. Она говорит, что ест "много и вкусно", но весы все равно упорно показывают 42 килограмма, а ведь в конце февраля ей исполнится 37 лет. Поделиться своим опытом публично Мила решилась по двум причинам. Во-первых, ради себя самой, чтобы с помощью специалистов найти возможные ответы, почему так происходит. Во-вторых, чтобы обратить внимание общества на то, что худоба — это не всегда история о красоте. Порой она доставляет физическую боль и душевный дискомфорт.

Delfi обратился за комментариями сразу к нескольким экспертам. Своим мнением поделились врач-диетолог Ирис Оганесян, сертифицированный специалист по питанию Татьяна Тепо, нутрициолог и телесный терапевт Элена Приедеслайпа, сертифицированный коуч по питанию Ирина Чернова, психолог Елена Сидорова и тренер по фитнесу Карлис Ванагс.

Все они подтвердили, что этой теме уделяется намного меньше внимания, чем теме лишнего веса. При этом проблема недостаточного веса решается намного сложнее, поскольку здесь недостаточно просто начать больше есть, тогда как избавиться от лишних килограммов, хоть немного, но можно с помощью уменьшенного объема потребления еды.