"Ты вообще что-нибудь ешь?". Это наиболее частый вопрос, который задают Миле Ковалевой при встрече или в комментариях под ее фотографиями в соцсетях. Она говорит, что ест "много и вкусно", но весы все равно упорно показывают 42 килограмма, а ведь в конце февраля ей исполнится 37 лет. Поделиться своим опытом публично Мила решилась по двум причинам. Во-первых, ради себя самой, чтобы с помощью специалистов найти возможные ответы, почему так происходит. Во-вторых, чтобы обратить внимание общества на то, что худоба — это не всегда история о красоте. Порой она доставляет физическую боль и душевный дискомфорт.

Delfi обратился за комментариями сразу к нескольким экспертам. Своим мнением поделились врач-диетолог Ирис Оганесян, сертифицированный специалист по питанию Татьяна Тепо, нутрициолог и телесный терапевт Элена Приедеслайпа, сертифицированный коуч по питанию Ирина Чернова, психолог Елена Сидорова и тренер по фитнесу Карлис Ванагс.

Все они подтвердили, что этой теме уделяется намного меньше внимания, чем теме лишнего веса. При этом проблема недостаточного веса решается намного сложнее, поскольку здесь недостаточно просто начать больше есть, тогда как избавиться от лишних килограммов, хоть немного, но можно с помощью уменьшенного объема потребления еды.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:
Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS

Tags

Здоровье
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде