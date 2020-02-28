Яйцеклетки и эмбрионы "про запас". Как обеспечить себе возможность родить в зрелом возрасте

После того, как в 2013 году малыши известной российской певицы Аллы Пугачевой родились из яйцеклетки, которую она заморозила за 11 лет до этого, процедура вызвала повышенный интерес, в том числе и среди латвийских женщин. Однако на данный момент их уровень информированности о ней достаточно низкий. О том, как все происходит на практике и в каком возрасте это можно сделать, DELFI Woman рассказала гинеколог-репродуктолог Оксана Бабула.

Возраст имеет значение



Самый оптимальный возраст для заморозки — от 25 до 35 лет, потолок — 37. Это связано с тем, что после сорока лет яйцеклеток становится мало, они плохо замораживаются и размораживаются, становятся хрупкими, как и все остальные клетки и ткани организма. Все со временем теряет свою прочность и становится вялым. И яйцеклетки не исключение, объясняет Оксана Бабула, добавляя, что конкретно в ее практике с таким запросом чаще всего приходят плохо информированные женщины после сорока лет, когда замораживать яйцеклетки уже поздновато.

"Если женщине 40 лет, то надо замораживать уже эмбрионы, а не яйцеклетки, ведь это хоть какая-то гарантия, что в будущем у вас будет ребенок. Если женщина еще не нашла принца, то я предлагаю оплодотворить ее яйцеклетки хотя бы донорской спермой: если у тебя заморожен эмбриончик, то есть шанс на беременность. А яйцеклетки не факт, что все разморозятся и не факт, что оплодотворятся, и на выходе будет нулевой результат. Конечно, были у меня и девочки "40+", от которых мы получали яйцеклетки. Они, бывало, даже оплодотворялись, но из них не вырастали эмбрионы", — делится своим опытом гинеколог.

Яйцеклетки просто не выдерживали лабораторных процедур — оплодотворения и нахождения в инкубаторе. Хотя все эти женщины в тот момент могли бы забеременеть и натуральным путем. Гинеколог вспоминает, что у нее была пациентка 47 лет, для которой она с коллегами делала искусственное оплодотворение на будущее, но эмбрионы женщины не вызревали даже до третьего дня. Можно было просто заморозить ее яйцеклетки, но она жила бы в неведении, думая, что все хорошо, а потом из этого ничего бы не вышло. Поэтому лучше не затягивать до последнего — возраст в данном случае имеет значение.

Дальновидное решение



По словам специалиста, в среднем только одна женщина в месяц интересуется такой возможностью, а в прошлом году реально воспользовались заморозкой яйцеклеток всего 6 женщин.

"Мне кажется, чтобы заморозить свои яйцеклетки, нужна какая-то свобода мышления и независимость, ведь после заморозки женщина уже не зависит от кого-то или от каких-либо жизненных обстоятельств. Это своего рода страховка на будущее, мало ли что может произойти — воспаление или рак могут уничтожить яйцеклетки, а при замороженных яйцеклетках об этом можно не переживать, что бы ни случилось — ребеночек будет".

"Конечно, мы все разные. У кого-то в 18 лет целью жизни является рождение пятерых детей и это отлично. Но бывают девочки, цель которых заработать миллион, снять фильм, сделать научное открытие, забраться на самую высокую гору мира, прыгнуть с парашютом, много путешествовать. И часто в эти планы совершенно не вписывается ребенок. Но когда карьера построена вместе с домом и найден принц, женщины после сорока и пятидесяти лет могут спокойно заводить детей. Именно такие, образованные и амбициозные, ко мне и приходят. Я недавно заморозила одной женщине за 40 три эмбриончика — все получилось. Она сейчас делает серьезную карьеру и говорит, что будет рожать после 50-ти".

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Оксана Бабула рассказывает, что к ней на заморозку приходят те, кто еще не реализовал все планы из своего списка или не нашел своего партнера. Но есть и такие, кто вообще не хочет детей, и которых муж заставляет морозить в надежде на то, что через какое-то время ей все-таки захочется.

"Помню одну женщину, состоятельный муж которой оплачивал заморозку. Он просто решил, что жена должна рожать попозже. Я ей предложила заморозить эмбрионы, поскольку у нее есть пара. Но эта женщина решила заморозить именно яйцеклетки. Сказала мне, что через пять лет она возможно найдет себе мужчину получше и побогаче и тогда оплодотворит свои яйцеклетки тем, чем захочет. Бывает, что женщина приходит замораживать яйцеклетки с одним партнером, а через четыре года возвращается их оплодотворять уже с другим. Еще бывают и такие, кто оплодотворяет яйцеклетки своим мужем, но просят оплодотворить лишь половиночку. Приберегают оставшееся для другого, в случае, если муж надоест за эти годы. Так что женщины у нас дальновидные".