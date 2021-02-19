Японские ученые поняли, как остановить старение

Сотрудники Токийского университета нашли механизм, при помощи которого удается избавиться от стареющих клеток, тем самым, затормозив процесс старения. Что важно, уже подобрано лекарственное средство с этой функцией, пишет портал MEDdaily со ссылкой на РИА "Новости".

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Итак, известно, что многие возрастные проблемы связаны с накоплением дефектных клеток, которые инициируют системные воспалительные процессы. К таким клеткам, например, относятся стареющие (сенесцентные) клетки. Они могут делиться только определенное количество раз, после чего этот процесс прекращается.

Также процесс деления может прекратиться в результате повреждения ДНК, окислительного стресса и других факторов.

Исследование показало: для стареющей клетки жизненно важен фермент GLS1. Он тесно связан с процессом метаболизма глутамина. У стареющих клеток сломана система по удалению ненужных белков. В итоге кислотность внутри клетки сильно возрастает. Нейтрализация кислой среды происходит за счет аммиака, который получается при превращении глутамина в глутаминовую кислоту. Для этого процесса нужен фермент GLS1. Поэтому ученые делают ставку на соединения, тормозящие активность фермента.

Было найдено такое средство — экспериментальный противораковый препарат. В рамках эксперимента старой мыши ввели этот препарат. У животного начали лучше работать почки, о чем свидетельствовало улучшение показателей креатинина и азота мочевины. Положительные изменения зафиксировали и в печени, и в легких.

Также специалисты установили улучшение симптомов диабета и атеросклероза. Плюс, у старых животных возрастала мышечная сила. Сейчас средство начало проходить клинические испытания.

Если оно будет признано безопасным, в теории его могут использовать для лечения пациентов с прогерией (синдромом преждевременного старения), с мышечной дегенерацией и почечными заболеваниями.