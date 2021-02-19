Японские ученые поняли, как остановить старение
Foto: Shutterstock

Сотрудники Токийского университета нашли механизм, при помощи которого удается избавиться от стареющих клеток, тем самым, затормозив процесс старения. Что важно, уже подобрано лекарственное средство с этой функцией, пишет портал MEDdaily со ссылкой на РИА "Новости".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Итак, известно, что многие возрастные проблемы связаны с накоплением дефектных клеток, которые инициируют системные воспалительные процессы. К таким клеткам, например, относятся стареющие (сенесцентные) клетки. Они могут делиться только определенное количество раз, после чего этот процесс прекращается.

Также процесс деления может прекратиться в результате повреждения ДНК, окислительного стресса и других факторов.

Исследование показало: для стареющей клетки жизненно важен фермент GLS1. Он тесно связан с процессом метаболизма глутамина. У стареющих клеток сломана система по удалению ненужных белков. В итоге кислотность внутри клетки сильно возрастает. Нейтрализация кислой среды происходит за счет аммиака, который получается при превращении глутамина в глутаминовую кислоту. Для этого процесса нужен фермент GLS1. Поэтому ученые делают ставку на соединения, тормозящие активность фермента.

Было найдено такое средство — экспериментальный противораковый препарат. В рамках эксперимента старой мыши ввели этот препарат. У животного начали лучше работать почки, о чем свидетельствовало улучшение показателей креатинина и азота мочевины. Положительные изменения зафиксировали и в печени, и в легких.

Также специалисты установили улучшение симптомов диабета и атеросклероза. Плюс, у старых животных возрастала мышечная сила. Сейчас средство начало проходить клинические испытания.

Если оно будет признано безопасным, в теории его могут использовать для лечения пациентов с прогерией (синдромом преждевременного старения), с мышечной дегенерацией и почечными заболеваниями.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Здоровье Молодость Старость
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Wolt по-вегански: опыт Беты Бейдз

Объявления

Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
142 701€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129 902€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
91 300€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
105 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
118 200€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
75 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
146 500€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
90 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
27 200€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 700€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
150 300€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
82 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
131 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
380 804€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
69 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
117 500€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
130 600€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
33 300€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
99 900€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Lielā iela, Mārupes nov.,
89 700€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
78 369€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
80 200€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
128 600€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
93 500€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
190 000€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 500€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
99 000€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
79 502€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
70 200€
Lielā iela, Mārupes nov.,
107 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
34 500€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
2 028€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
102 300€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
176 400€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
95 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
87 400€
Lielā iela, Mārupes nov.,
127 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
112 960€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
136 500€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
137 083€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83 021€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
87 000€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
127 075€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
41 200€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€