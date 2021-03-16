Заболевания щитовидной железы: факторы риска и меры профилактики
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Щитовидная железа обеспечивает в организме обмен веществ и регулирует его функции, поэтому ей стоит уделять пристальное внимание, заботясь о своем здоровье. О том, что можно делать в рамках подобной профилактики и каковы наиболее распространенные заболевания щитовидной железы, рассказали семейный врач Зане Зитмане и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

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Щитовидная железа находится на передней части шеи, непосредственно под щитовидным хрящом, и напоминает по форме маленькую бабочку. Основными гормональными функциями щитовидной железы являются регуляция термогенеза, влияние на обмен углеводов и жиров, обеспечение роста и развития.

Главная функция — обеспечение обмена веществ в организме. Щитовидная железа регулирует функции организма, равномерно выделяя гормоны в кровь.

Распространенные проблемы

На проблемы может указывать увеличенная, несимметричная щитовидная железа, а также боль или дискомфорт в передней части шеи, охриплость и проблемы с глотанием. Гипертиреоз и гипотиреоз (избыточная или недостаточная функция щитовидной железы) влияют на все системы органов.

При гипертиреозе можно наблюдать тахикардию, нарушения сердечного ритма, повышенное артериальное давление, более частные приступы стенокардии, учащенное, поверхностное дыхание, одышку.

Возможны более частый стул, понос, усиленный аппетит, жажда, полиурия, а в тяжелых случаях — дегенеративные повреждения печени.

Также усиливается потоотделение, кожа становится теплой, влажной, зачастую к этому добавляются гнойные кожные инфекции. Волосы становятся ломкими, усиливается их выпадение, ногти делаются хрупкими и легко ломаются. Возможны зуд, сыпь наподобие крапивницы, витилиго.

Нередко развивается претибиальная микседема (изменения кожи). Уменьшается мышечная масса, сократительная способность мышц, появляется тремор рук. Повышается риск переломов, так как развивается остеопороз.

В 25-50% случаев наблюдается орбитопатия. Анализ крови показывает анемию, легкую нейтропению, лимфоцитоз. Может уменьшиться вес.

При гипотиреозe могут наблюдаться сухость, желтоватый оттенок и чешуйчатость кожи, а также уменьшенное потоотделение и зябкость. Волосы становятся сухими и тонкими. Характерны усталость, сонливость, нарушения памяти, депрессия и пониженная способность к сосредоточению. Речь может быть замедленной, голос — охрипшим.

На фоне растущей отечности увеличивается вес тела. Деятельность кишечного тракта ослаблена, в результате чего развиваются запоры. Со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдаются брадикардия и повышенная сопротивляемость периферийных кровеносных сосудов.

Заболевания щитовидной железы являются чаще приобретенными или автоиммунными, чем наследственными. Однако и в случае автоиммунных заболеваний большое значение имеют генетическая предрасположенность, а также влияние внешней среды, например, недостаток йода, инфекция, беременность.

Врожденный гипотиреоз наблюдается приблизительно у 1 из 4000 новорожденных. Гипертиреоз в детском возрасте — также сравнительно редко встречающаяся патология и в детском и подростковом возрасте чаще всего имеет автоиммунную этиологию. После 60 лет увеличивается заболеваемость гипотиреозом.

Меры профилактики

Для того, чтобы уменьшить риск заболеваний щитовидной железы, необходимо ежедневно получать соответствующее количество йода. Необходимый для синтеза гормонов йод человек получает в виде йодидов с пищей.

Взрослым рекомендуется ежедневно получать 150-200 микрограммов йода, а во время беременности и кормления грудью это количество увеличивается до 250 микрограммов в день.

В возрасте до 5 лет необходимое количество йода составляет 90 микрограммов, с 6 до 11 лет — 120 микрограммов, с 12 лет — 150 микрограммов в день.

Нужно учитывать, что к важным факторам риска относятся курение, злоупотребление алкоголем, контакт с химическими веществами и ультрафиолетовые лучи.

Профилактические проверки проходить не следует. Исключение — новорожденные, которым в первые 48-72 часов делают скрининг на врожденный гипотиреоз. В случае жалоб на состояние здоровья следует обратиться к своему семейному врачу, который оценит, нужны ли дополнительные обследования.

Если имеются подозрения на заболевание щитовидной железы, необходимо сдать анализ крови на TSH (тиреотропный гормон) и, с учетом ситуации, возможно, придется выполнить ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы. Если TSH изменен, потребуются дополнительные исследования, которые назначит эндокринолог.

Дальнейшие тактика и лечение зависят от результатов анализа крови и УЗИ. Лечение болезней щитовидной железы необходимо обязательно доверить специалисту- эндокринологу.

Совет фармацевта

Для синтеза тироидного гормона необходим йод, витамины группы B обеспечивают правильное функционирование щитовидной железы, селен — ее правильный метаболизм, а цинк участвует в процессе синтеза тироидного гормона. Йод мы можем получать с продуктами питания — его много в морских водорослях, например, в морской капусте (ламинарии), также в повседневном рационе широко применяется йодированная соль.

Витамины группы B чаще всего встречаются в зерновых, ржаном хлебе.

Селен мы получаем в основном с мясом и бразильскими орехами.

Цинк встречается в устрицах, говядине и баранине, а также в орехах и семечках.

При необходимости для поддержания здоровья щитовидной железы можно принимать определенные биологически-активные добавки с селеном, а по поводу добавок, содержащих йод, желательно проконсультироваться со специалистом.

Йод рекомендуется получать только с продуктами питания или употребляя в пищу йодированную соль, подчеркивает фармацевт.

В повседневной жизни для поддержания здоровья щитовидной железы рекомендуется придерживаться безглютеновой диеты, а также принимать пробиотики. Желательно уменьшить стресс, улучшить качество сна и упорядочить свой ежедневный ритм.

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