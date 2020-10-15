Забудьте о "совах" и "жаворонках"! Придумана новая классификация людей в зависимости от цикла засыпания и пробуждения

Людям, которые до сих пор не могут отнести себя к "совам" или "жаворонкам", австралийских психолог Оливия Ареццоло посоветовала присмотреться к новой, придуманной ей классификации людей в зависимости от их цикла засыпания и пробуждения. Она разделила людей на "медведей", "волков", "львов" и "дельфинов", определив для каждого время, когда они могут работать энергичнее всего.

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Австралийский психолог, специализирующаяся на качестве сна, Оливия Ареццоло придумала новую классификацию для людей в зависимости от того, как работают их циркадные ритмы, — проще говоря, она основывалась на том, в какое время суток им проще всего просыпаться, когда они наиболее энергичны и в какой момент начинают уставать.

Она решила отойти от общепринятой "птичьей" типологии, в рамках которой люди разделяются на "жаворонков", "сов" и "голубей", и дала своим типам иные названия — впрочем, они тоже относятся к миру животных. Теперь человеку предлагают определить, медведь ли он, волк, лев или дельфин.

Классификация Оливии Ареццоло была опубликована Daily Mail. "Это определяет ваш индивидуальный циркадный ритм, то есть то, как был запрограммирован ваш цикл засыпания и пробуждения", — объяснила она изданию.

По мнению сомнолога, поняв, к какому типу мы относимся, мы сможем продуктивнее работать и лучше решать, какой именно график нам подходит. Что особенно актуально, когда все больше людей возвращаются к дистанционной работе и сами выстраивают свой график, если у них не выставлены точные сроки выполнения задач.

Разумеется, это не относится к медикам, работникам сферы обслуживания и другим специалистам, имеющим дело с людьми. Но и им полезно узнать, какое они животное, чтобы понять, какую смену взять, если они трудятся посменно.