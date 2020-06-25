Здоровье сердца: на что необходимо обращать внимание в разном возрасте

У сердца не бывает выходных — оно сокращается примерно 100 000 раз в день. Относиться к его здоровью надо очень ответственно, особенно с наступлением жаркой и даже знойной погоды, когда нагрузка увеличивается в несколько раз: сердечная деятельность ускоряется, расширяются сосуды, снижается кровяное давление. О том, на что необходимо обращать внимание в разном возрасте, объясняет фармацевт "Euroaptieka" Зане Мелберга.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Что следует учитывать во всех возрастных группах



На развитие болезней сердца влияют образ жизни и повседневные привычки — нездоровое питание, неполноценный сон, вредные привычки, стресс, недостаточная физическая активность и другие факторы.

Следует также обращать внимание на врожденные и другие заболевания, способные повлиять на здоровье сердца.

Если возникают сомнения в здоровье своего сердца или были отмечены первые симптомы — головные боли, головокружения, боль в груди — необходимо посетить врача, поскольку предотвратить серьезные последствия можно только при своевременном начале лечения.

Очень большое значение имеет повседневный рацион. Ежедневно следовало бы:

есть по крайней мере 200 граммов овощей и фруктов,

сократить потребление мяса,

исключить жирные молочные продукты, соленые блюда,

отдавать предпочтение хорошим жирам.

Примерно два раза в неделю в меню надо включать рыбу, оливковое масло, цельнозерновые продукты, а также орехи — около 30 граммов в день.

Непременно следует отказаться от сладких, газированных напитков, содержащих большое количество сахара, а также от алкоголя.

С наступлением жары необходимо увеличить количество ежедневного употребления воды: взрослым требуется по крайней мере 2 литра воды в день, детям до 7-летнего возрасте —как минимум 1,5 литра.

В жаркую погоду родителям необходимо принять профилактические меры для защиты детей от перегрева и его возможных последствий — при выходе детей из дома пользоваться солнцезащитным кремом, надевать шапку, платок, избегать одежды темного цвета (она быстрее нагревается на солнце), следить за количеством воды, гулять в ранние утренние часы, не оставлять без присмотра в коляске и автомашине.

В случаях, когда из-за жары самочувствие ухудшается и появляется боль в области сердца, взрослым рекомендуется положить под язык валидол, который можно купить в аптеке после предварительной консультации с фармацевтом. В составе валидола есть ментол, который воздействует на рецепторы холода во рту, расширяя кровеносные сосуды сердца, и способствует снабжению сердца кислородом. Иногда могут помочь также мятный чай или мятные конфеты, способные оказывать на организм человека похожее действие.

По крайней мере один раз в год необходимо сдавать анализы для проверки уровня сахара и холестерина в крови. Хотя бы раз в квартал надо измерять кровяное давление, чтобы своевременно выявить возможные риски инфаркта и инсульта.

Для повседневной заботы о нормальной работе сердца и кровеносных сосудов, предварительно проконсультировавшись с врачом или фармацевтом, рекомендуется принимать витамины группы В, которые дополнительно улучшат также работу органов пищеварения, нервной и эндокринной системы. Особенно полезен для здоровья рыбий жир — он содержит витамины A, D и E, однако наибольшую ценность рыбьему жиру придают содержащиеся в нем ненасыщенные жирные кислоты Omega-3.