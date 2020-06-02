Здоровый загар — до 15 минут в день. Как правильно принимать солнечные ванны

После самого холодного за последние десять лет мая жители Латвии соскучились по солнцу и хотят как можно быстрее им насладиться. О том, как это сделать без вреда для своего здоровья, рассказывает фармацевт "Euroaptieka" Зане Мелберга.

Солнечные ванны дарят не только хорошее настроение, но и оказывают лечебный эффект — способствуют выработке витамина D, улучшают обмен веществ, укрепляют иммунитет и костную систему, лечат кожные воспаления. Однако слишком продолжительное пребывание на солнце влечет противоположный эффект — подавляет иммунитет, вредит коже и вызывает серьезные заболевания.

Данные Центра профилактики и контроля заболеваний доказывают, что рак кожи в Латвии среди всех видов злокачественных опухолей стабильно занимает первое место. Без риска причинить себе вред без защитного крема на солнце можно находиться не более 15 минут.

Самая распространенная ошибка — слишком долгое пребывание на солнце, когда вы загораете в первый раз. Чтобы получить здоровый загар и нужное количество витамина D, кожу к солнечным лучам следует приучать постепенно, начиная с 15 минут в день и со временем увеличивая длительность, но в меру. Днем солнечные лучи особенно интенсивные, поэтому самое подходящее время, чтобы наслаждаться солнцем, до 10:00 и после 16:00.

Как подобрать солнцезащитную косметику

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Кожа у каждого человека и уход за ней могут сильно отличаться — средство, которое подходит одному, для другого совсем не годится. Поэтому защитный крем нужно выбирать в соответствии с фототипом своей кожи.

Правильно подобранная солнцезащитная косметика защищает кожу от преждевременного старения, нежелательной пигментации и помогает приобрести ровный загар. С первыми лучами солнца необходимо подумать и о коже лица, чтобы защитить ее от ультрафиолетового излучения.

Чтобы как можно меньше навредить коже, загорая первый раз, рекомендуется использовать солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты — SPF не менее 25-30, а для очень светлой и чувствительной кожи — SPF 30-50, так как она гораздо сильнее реагирует на солнце, и может возникнуть нежелательная пигментация.

Люди со светлой кожей, рыжими волосами и веснушками должны пользоваться защитными средствами с очень высоким SPF 50+, а для тех, у кого кожа темнеет быстро, будет достаточно SPF 25.

Выбирая солнцезащитный крем, рекомендуется использовать разные продукты для лица и тела, так как в креме для лица больше увлажняющих и натуральных веществ, чтобы крем для загара мог полностью заменить дневной крем.

Наиболее подходящую консистенцию солнцезащитных средств можно выбирать по фототипу кожи: для сухой кожи рекомендуется питательный крем с увлажняющими свойствами, для комбинированной/нормальной и зрелой кожи — более легкий крем, для жирной или чувствительной кожи — гель, лосьон или молочко.

Следует помнить, что летом защитным кремом необходимо пользоваться и в облачные дни, потому что облака не задерживают вредные для кожи ультрафиолетовые (УФ) лучи. Его нужно наносить примерно за 15 минут до выхода на улицу под макияж и повторно после купания или долгого пребывания на солнце.

Согласно классификатору SPF, SPF 20 обеспечивает среднюю защиту от солнца и подходит для ежедневного применения и загорелой кожи. Высокий уровень защиты обеспечит SPF 25-30, который также подходит для первых дней на солнце. SPF 30-50 обеспечивает особенно высокую степень защиты и рекомендуется людям со светлой, чувствительной кожей и светлыми волосами, а также детям и подросткам.

Почему важно оберегать от солнца кожу головы и волосы

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Собираясь больше времени проводить на открытом воздухе или отправляясь на пляж, нужно подумать и о здоровье волос — они в зимние месяцы сильно пострадали не только из-за перепадов температуры, но также из-за шапок и капюшонов. Как и остальной организм, волосы тоже чувствительны к УФ-лучам, поэтому летом меняют цвет и выгорают.

С началом пляжного сезона волосы необходимо подпитывать, а также стимулировать кожу головы, чтобы вернуть волосам блеск и здоровый вид.

В уходе за поврежденными волосами помогут бальзамы, маски и различные лечебные процедуры, а защитные средства от УФ-излучения предназначены для того, чтобы не допустить пересушивания и ломкости волос.

Особенно тщательно нужно оберегать от солнца тонкие волосы, потому что под воздействием УФ-лучей повреждаются дермальные ткани и качество волос резко ухудшается. Также не рекомендуется находиться на солнце, если волосы только что осветлены или покрашены. Перед выходом на солнце солнцезащитный крем нужно нанести и на видимые части кожи головы, а волосы спрятать под головной убор или косынку, чтобы они не стали сухими.

Загорая, на волосы желательно нанести одно из доступных в аптеках масел для волос с фильтрами от УФ-излучения или натуральным кокосовым маслом, которые питают волосы и защищают их от солнца.

В чем заключается особая защита от солнца для детей

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Детская кожа нуждается в особой защите от вредного воздействия солнца — она тоньше, поэтому обгорает быстрее. Перед выходом на улицу необходимо использовать кремы с высоким защитным фактором, по крайней мере с SPF не менее 25-50, при этом желательно с минеральными, а не химическими фильтрами. Рекомендуется также применять солнцезащитный крем, который специально разработан для детей. Нельзя забывать и о том, что им нужно помазать уши, стопы и линию роста волос.

Нужно остерегаться прямых солнечных лучей. Младенцев до 6-месячного возраста на открытом солнце оставлять нельзя. С года-полутора ребенок на солнце может проводить около часа при условии, что на кожу нанесен защитный крем, а голову защищает тонкий платочек или панамка, закрывающая лоб и шею сзади.

Детские солнцезащитные очки — не просто стильный аксессуар.

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Хрусталик глаза ребенка очень прозрачный, поэтому УФ-лучи могут проникнуть до сетчатки, вызвав повреждения зрения. Поэтому глаза маленького ребенка тоже нужно беречь при помощи сертифицированных солнцезащитных очков с УФ-фильтрами.

Отправляясь в теплое время на улицу, с собой всегда нужно взять также бутылку воды и следить за тем, чтобы ребенок выпивал достаточное количество жидкости.

Уход за кожей после пребывания на солнце — не менее важен, чем перед ним

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Уход за кожей после солнечных ванн имеет большое значение, особенно, если случилось переусердствовать с загаром и кожа обгорела.

Кожу после загара важно увлажнить, охладить и успокоить, поэтому рекомендуется использовать специальные средства после загара с охлаждающими и лечебными свойствами, которые увлажняют и питают кожу, восстанавливают ощущение комфорта, способствуют быстрой регенерации, а также выравнивают тон загара.

Глубоко кожу увлажнят кремы и лосьоны, в состав которых входит сок алоэ, раздражение и покраснение уменьшат ромашка, мята, шалфей, кактус, корень солодки, облепиховое и другие ценные масла, пантенол, витамины А и Е.

Кожу во время загара и после него приятно охладит и увлажнит спрей с мицеллярной или термальной водой, а чрезмерную чувствительность и болезненность кожи помогут снять прохладные компрессы из черного и ромашкового чая.

Если кожа сильно обгорела и горит, лучшее спасение для нее — пенка с пантенолом и витамином Е, которая успокаивает, увлажняет, охлаждает и уменьшает болезненное раздражение.